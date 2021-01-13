Avancini revive momento decisivo da carreira que quase o tirou do ciclismo

Esse período de incertezas, que quase o colocou nas cadeiras da faculdade em vez do selim, é o mote de um dos episódios da segunda temporada da série ‘Until 18 - O Momento da Decisão”, que estreia nesta quarta-feira, gratuitamente, pela Red Bull TV, por meio do link www.redbull.com.br/until18.Em episódio dinâmico, “Until 18” mostra como Avancini se confrontou diante da dúvida de seguir uma carreira tradicional ou se render ao sonho, ainda mais sabendo das dificuldades do ciclismo à época. Ao longo da sua vida, ele e a bicicleta não se separam. Contudo, devido à pressão social para entrar na universidade, se matriculou no curso de Direito, mas um momento foi simbólico: quando fez uma viagem que seria ‘tudo ou nada’. E, inspirado nessa fase emblemática, com diversos detalhes inéditos e especiais, além de depoimentos dos pais, Avancini revela essa transição. - O caminho que escolhi foi muito alternativo. Uma das lições que tirei gravando a série é que podemos obter sucesso em qualquer área que quisermos, mas precisamos aceitar que às vezes essa escolha pode significar um caminho mais longo e árduo - diz o atleta.Daquele período em diante, algumas coisas não mudaram: sua paixão pela natureza, que o fez se aproximar da área ambiental dentro de Direito, e a bicicleta. Atualmente, Avancini é o principal nome do País visando Tóquio, na metade do ano, além de ser o primeiro brasileiro a figurar entre os melhores do mundo, a ser campeão mundial de maratona, a vencer provas de short track e cross-country olímpico e ter inúmeros troféus e honrarias nacionais na estante. O público brasileiro pode acompanhar esse episódio pela Red Bull TV, por meio do link https://www.redbull.com/br-pt/episodes/henrique-avancini-until-18-s2-e1. Nesta segunda temporada da série “Until 18 - O Momento da Decisão”, outros personagens também contam as suas histórias, como a vitoriosa e jovem skatista Yndiara Asp; o youtuber Flakes Power; o comentarista de games Gustavo Melão; a tricampeã mundial de kitesurf Bruna Kajiya e a dançarina Itsa, do Cirque du Soleil e campeã brasileira de breaking. O conceito do projeto é brasileiro e foi dirigido por Isadora Canela e Hugo Haddad.