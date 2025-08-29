Home
Atletas capixabas participam de competição nacional universitária em João Pessoa

Jubs Praia vai reunir mais de dois mil atletas universitários de todo o Brasil. Espírito Santo tem a segunda maior delegação na disputa

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14:32

Atletas capixabas embarcam para disputar o Jubs Praia, em João Pessoa Crédito: Vitor Almeida/Fuec

Mais de 85 atletas capixabas iniciam, a partir desta segunda-feira (1°), a disputa da edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia). Segunda principal competição do calendário da categoria, o evento deste ano será realizado em João Pessoa, na Paraíba, reunindo mais de dois mil atletas universitários de todo o país.

Ao todo, o Jubs Praia vai contar com disputas em 14 modalidades diferentes, entre elas beach soccer, beach tennis, beach wrestling, vôlei de praia, futevôlei, cross training e surfe. As disputas acontecerão na arena multiuso montada na Praia de Tamandaré, com entrada gratuita para quem quiser acompanhar os jogos.

Segunda maior delegação do evento, o Espírito Santo vai ser representado por atletas de sete Instituições de Ensino Superior diferentes. De acordo com o presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec), Gustavo Amorim, a meta para o Jubs Praia deste ano é superar as oito medalhas conquistadas na edição passada, realizada no Rio de Janeiro.

“Fomos muito bem na edição de 2024, com oito medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e três de bronze. Sendo um pouco otimista, acredito que agora a gente possa beliscar umas 10 medalhas. Vejo muito potencial nas nossas equipes, principalmente vôlei de praia, beach soccer e beach wrestling, que sempre chegam ao pódio”, contou.

