Atleta olímpico é detido ao tentar embarcar com arma em voo no ES

Nacif Elias, judoca capixaba que defende o Líbano Crédito: Divulgação

O judoca capixaba Nacif Elias, que defende o Líbano em competições internacionais, foi detido antes de embarcar rumo à Alemanha, na manhã desta terça-feira (20), onde disputará o Grand Slam de Dusseldorf. Ele precisou prestar esclarecimentos por conta de uma arma encontrada dentro de sua bagagem, ao passar pelo raio-x no Aeroporto de Vitória.

Nacif foi encaminhado para a Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado para pegar o voo para a Alemanha. Segundo sua assessoria de imprensa, em nota, a arma, que estava sem munição, era usada para a defesa pessoal do atleta e para garantir a segurança na academia dele localizada em Vila Velha que, ainda de acordo com a nota, era alvo de assaltos.

O atleta alega que a academia foi invadida por bandidos em 2017 e, desde então, com medo de sofrer outro assalto, adquiriu a arma, com intuito de inibir possíveis invasores. A mochila que ficava guardada a arma sem munição foi a mesma que ele pegou para viajar. De acordo com a assessoria, ele esqueceu de removê-la da mochila antes de seguir para o aeroporto.

Nacif esclareceu ainda que é contra qualquer uso de arma, mas, com a atual crise da segurança pública e a grande quantidade de assaltos eme Vila Velha, não viu outra alternativa.

desclassificado logo na primeira luta, por ter, segundo a arbitragem, aplicado um golpe irregular no adversário. O judoca representou o Líbano na Olimpíada do Rio de Janeiro e foi, por ter, segundo a arbitragem, aplicado um golpe irregular no adversário.

A categoria do capixaba, que é -90 Kg, estreia na competição no próximo dia 25, a partir de 10h da manhã, no horário local da Alemanha. O evento europeu é uma oportunidade do atleta em somar pontos para o ranking olímpico.

A assessoria da Polícia Civil foi acionada pela reportagem por volta das 17 horas, mas não deu retorno até a publicação desta reportagem.

Veja a nota da assessoria de imprensa do judoca Nacif Elias na íntegra

O Judoca Nacif Elias ao chegar no Aeroporto de Vitória hoje pela manhã, na verificação de sua bagagem, percebeu que estava com sua arma de defesa pessoal. Ele foi encaminhado pela polícia Civil, foi ouvido e liberado para embarcar para a Alemanha. A arma sem munição era de sua defesa pessoal por conta de sua academia localizada na Rua Henrique Laranja, 325, no Centro de Vila Velha, local onde a quantidade de assalto está sendo cada vez mais intensa. Esse mesmo local, no final de 2017, entraram os deliquentes que assaltaram o Correio e entraram dentro da Academia pelo telhado, quebrando a estrutura do telhado da academia do Judoca. Após esse assalto, com medo de sofrer outro assalto, ele adquiriu a arma, com intuito de inibir possíveis invasores. A mochila que ficava guardada a arma sem munição, ele pegou a mesma para viajar, esquecendo de removê-la da mochila.

E Nacif esclareceu que é contra qualquer uso de arma, mas com a atual crise da segurança pública e a grande quantidade de assalto no Centro de Vila Velha, não viu outra alternativa, com medo de acontecer algo pior com sua empresa e sua família.