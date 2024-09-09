A capixaba Maíra Viana é campeã mundial de bodyboarding. A atleta do Espírito Santo conquistou seu primeiro título na última etapa feminina da temporada 2024, na categoria Profissional do Circuito Mundial na manhã de domingo (8), em Sintra, Portugal.
Bicampeã brasileira, há 20 anos no bodyboarding, Maíra nasceu em Duque de Caixas mas está radicada no Espírito Santo há 14 anos. A busca pelo título começou já na semifinal contra a japonesa Sari Ohhara, atual campeã e que lutava pelo bicampeonato, que foi vencida pela capixaba. Na final, a capixaba derrotou a espanhola Teresa Miranda, marcando 16.15 pontos contra apenas 3.35 da adversária.
"Se eu perdesse a semifinal, ela seria campeã (Sari Ohhara). Avançando, teria que vencer a etapa para ficar com o título. A semi foi muito disputada e de poucas ondas. Na final, dominei do início ao fim", explicou Maíra. "Uma sensação muito boa, de dever cumprido, de toda dedicação de anos no bodyboarding. Agradeço às empresas que me apoiam e todos que torceram por mim para poder viver este momento. E, agora, vou em busca de patrocínio para 2025", completou a atleta.
Luna e Neymara em Sintra
As capixabas Neymara Carvalho, 48 anos, e Luna Hardman, de 18 anos, mãe e filha, também competiram em Sintra. Neymara é cinco vezes campeã mundial profissional, enquanto Luna é bicampeã Pro Junior. Neymara parou no quinto round na etapa, no sábado (7), e Luna disputou apenas a primeira fase, na sexta-feira (6).
Atleta do ES é campeã mundial de bodyboarding, em Portugal