Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jiu-Jitsu

Atleta de 9 anos vai representar ES em competição mundial de Jiu-Jitsu

Rebeca tem 36 medalhas e já ficou em primeiro lugar no Brasileiro Olímpico de Jiu-Jitsu

Publicado em 

12 jul 2019 às 15:56

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 15:56

A atleta cachoeirense Rebeca Victória, tem apenas nove anos, mas já surpreende pela quantidade de medalhas. Este mês ela irá ao Rio de Janeiro representar o Espírito Santo em um campeonato mundial de Jiu-Jitsu.
Rebeca tem 36 medalhas e já ficou em primeiro lugar no Brasileiro Olímpico de Jiu-Jitsu. A mãe da atleta, Cleide Sales, disse que no início não era fácil, mas hoje comemora os resultados e acompanha a filha em cada treino. Ela até aprendeu o esporte para ajudar a filha. “Nossa, eu fico mais nervosa do que ela. Se Deus quiser vamos lá no Rio de Janeiro trazer mais uma medalha para gente.”
O instrutor Vandinho Serafim explicou que na véspera da competição o treino é mais leve para evitar lesões. “Não pode fazer tanto esforço porque não pode se machucar. Agora é manter a calma, com treino leve pra ir bem preparada para o campeonato.”
A jovem atleta começou a treinar com quatro anos de idade e começou em um projeto social. “Meu avô me ensinou a lutar desde pequena e minha mãe me levou pra começar os treinos e eu fui aprendendo”, contou Rebeca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados