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Associação Brasileira de Veleiros de Oceano nomeia Comissão Técnica

Três grandes nomes da Vela de Oceano irão debater sobre temas técnicos do esporte...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:22

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 12:22
A Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO, nomeou uma Comissão Técnica para discutir os assuntos relevantes da Vela de Oceano Brasileira.
A Comissão terá grandes personalidades do esporte em cada estado das principais flotilhas brasileiras.
No Rio de Janeiro o nomeado é Ricardo Lobato, mais conhecido como "Blu", em São Paulo o representante será o ex-velejador olímpico, Eduardo Souza Ramos, e no Rio Grande do Sul será Nelson Ilha. Lobato e Ilha são juízes internacionais de regata.
"A comissão visa dar um embasamento técnico e ajuda à comodoria e diretoria técnica da ABVO analisando todos os assuntos técnicos a eles colocados para darem um parecer. São pessoas isentas e totalmente capazes de exercer esta função", disse Mario Martinez, comodoro da ABVO.
Crédito: BarcoPhoenix(Foto:@onboardsports

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