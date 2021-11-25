Associação Brasileira de Veleiros de Oceano nomeia Comissão Técnica

A Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO, nomeou uma Comissão Técnica para discutir os assuntos relevantes da Vela de Oceano Brasileira.

A Comissão terá grandes personalidades do esporte em cada estado das principais flotilhas brasileiras.

No Rio de Janeiro o nomeado é Ricardo Lobato, mais conhecido como "Blu", em São Paulo o representante será o ex-velejador olímpico, Eduardo Souza Ramos, e no Rio Grande do Sul será Nelson Ilha. Lobato e Ilha são juízes internacionais de regata.

"A comissão visa dar um embasamento técnico e ajuda à comodoria e diretoria técnica da ABVO analisando todos os assuntos técnicos a eles colocados para darem um parecer. São pessoas isentas e totalmente capazes de exercer esta função", disse Mario Martinez, comodoro da ABVO.