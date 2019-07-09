Armador capixaba, Pedro Nunes é o novo reforço do basquete do Flamengo

Nascido no ano 2000, o armador Pedro Nunes chega após passagem de quatro anos pelo Joventut Badalona, da Espanha, e pela IMG Academy, nos Estados Unidos, onde esteve desde setembro de 2018. Em suas primeiras palavras como jogador rubro-negro, o garoto mostrou animação.

"Não poderia estar mais empolgado e lisonjeado de começar minha carreira profissional em um clube como o Flamengo. Espero retribuir na quadra toda a grandiosidade que o time representa para o basquete brasileiro. Que seja uma temporada de muito trabalho e vitórias para a Nação Rubro-Negra", enfatizou o atleta de 2,02m.