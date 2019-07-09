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Basquete

Armador capixaba, Pedro Nunes é o novo reforço do basquete do Flamengo

Aos 18 anos, Pedro chega ao Rubro-Negro após passagem de quatro anos pela Espanha, além da IMG Academy, nos Estados Unidos

Publicado em 

09 jul 2019 às 18:16

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 18:16

Pedro Nunes, o Pedrinho, é o novo reforço do basquete do Flamengo Crédito: Divulgação
Tem novidade capixaba chegando na Gávea. O jovem Pedro Nunes, de 18 anos, é o mais novo reforço do basquete do Flamengo para a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) e posteriormente irá compor o elenco adulto do FlaBasquete.
Nascido no ano 2000, o armador Pedro Nunes chega após passagem de quatro anos pelo Joventut Badalona, da Espanha, e pela IMG Academy, nos Estados Unidos, onde esteve desde setembro de 2018. Em suas primeiras palavras como jogador rubro-negro, o garoto mostrou animação.
"Não poderia estar mais empolgado e lisonjeado de começar minha carreira profissional em um clube como o Flamengo. Espero retribuir na quadra toda a grandiosidade que o time representa para o basquete brasileiro. Que seja uma temporada de muito trabalho e vitórias para a Nação Rubro-Negra", enfatizou o atleta de 2,02m.

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