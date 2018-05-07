Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de Praia

Após vencer Superpraia, André e Evandro são prata em Huntington Beach

Depois de chegarem invictos na decisão, os atuais campeões brasileiros e mundiais acabaram sucumbindo para dupla da Holanda

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:04

Após o encerramento da temporada 2017/2018 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, no Superpraia em Brasília (DF) no fim de semana passado, as duplas brasileiras enfrentaram uma verdadeira correria para chegar na Califórnia, mais precisamente em Huntington Beach, palco de um torneio Quatro Estrelas do Circuito Mundial 2018. E o sacrifício valeu a pena, pois o evento rendeu duas pratas e um ouro para o Brasil.
Depois de chegarem invictos na decisão, os atuais campeões brasileiros e mundiais, o capixaba André Stein e o carioca Evandro, acabaram sucumbindo para os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen. A dupla da Holanda, que foi medalha de bronze na Rio 2016, venceu a final contra os brasileiros por 2 sets a 0 (21/16 e 21/15), em 36 minutos. 
Evandro e André Stein foram vice-campeões em Huntington Beach, na Califórnia Crédito: Mpu Dinani/FIVB
Mais cedo no, André e Evandro venceram, na semifinal, os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 0 (21/19 e 24/22). O time da Espanha terminou com o bronze. E, a dupla verde e amarela, levou, com a segunda colocação, prêmio de 16 mil dólares (R$ 56 mi), e 720 pontos no ranking. Ainda estiveram na etapa mais seis duplas brasileiras: Guto e Vítor Felipe (RJ/PB) ficaram em quinto; Pedro Solberg/George (RJ/PB) e Saymon/Álvaro Filho (MS/PB) alcançaram o nono; Ricardo e Oscar (BA/RJ) conseguiram o décimo terceiro lugar; Alison e Bruno Schmidt (ES/DF) terminaram em décimo sétimo; e Luciano/Vinícius (ES), com a eliminação ainda no torneio classificatório, ficou em quadragésimo nono.
Lembrando que André e Evandro, além da prata na Califórnia, ainda foram campeões do Superpraia no último fim de semana diante de Alison e Bruno Schmidt.
Feminino
No torneio feminino as campeãs, de forma invicta, foram Bárbara Seixas e Fernanda Berti (RJ), que levaram a melhor sobre as compatriotas e atuais campeãs brasileiras, Maria Elisa e Carol Solberg (RJ). De virada, Bárbara e Fernanda venceram com parciais de 16/21, 21/15 e 15/9, em 53 minutos. O ouro em Huntington Beach foi o segundo da dupla na temporada. Antes, em fevereiro, elas também ficaram no lugar mais alto do pódio no Major de Fort Lauderdale (EUA).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados