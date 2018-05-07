Após vencer Superpraia, André e Evandro são prata em Huntington Beach

Após o encerramento da temporada 2017/2018 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, no Superpraia em Brasília (DF) no fim de semana passado, as duplas brasileiras enfrentaram uma verdadeira correria para chegar na Califórnia, mais precisamente em Huntington Beach, palco de um torneio Quatro Estrelas do Circuito Mundial 2018. E o sacrifício valeu a pena, pois o evento rendeu duas pratas e um ouro para o Brasil.
Depois de chegarem invictos na decisão, os atuais campeões brasileiros e mundiais, o capixaba André Stein e o carioca Evandro, acabaram sucumbindo para os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen. A dupla da Holanda, que foi medalha de bronze na Rio 2016, venceu a final contra os brasileiros por 2 sets a 0 (21/16 e 21/15), em 36 minutos.
Mais cedo no, André e Evandro venceram, na semifinal, os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 0 (21/19 e 24/22). O time da Espanha terminou com o bronze. E, a dupla verde e amarela, levou, com a segunda colocação, prêmio de 16 mil dólares (R$ 56 mi), e 720 pontos no ranking. Ainda estiveram na etapa mais seis duplas brasileiras: Guto e Vítor Felipe (RJ/PB) ficaram em quinto; Pedro Solberg/George (RJ/PB) e Saymon/Álvaro Filho (MS/PB) alcançaram o nono; Ricardo e Oscar (BA/RJ) conseguiram o décimo terceiro lugar; Alison e Bruno Schmidt (ES/DF) terminaram em décimo sétimo; e Luciano/Vinícius (ES), com a eliminação ainda no torneio classificatório, ficou em quadragésimo nono.
Lembrando que André e Evandro, além da prata na Califórnia, ainda foram campeões do Superpraia no último fim de semana diante de Alison e Bruno Schmidt.
Feminino
No torneio feminino as campeãs, de forma invicta, foram Bárbara Seixas e Fernanda Berti (RJ), que levaram a melhor sobre as compatriotas e atuais campeãs brasileiras, Maria Elisa e Carol Solberg (RJ). De virada, Bárbara e Fernanda venceram com parciais de 16/21, 21/15 e 15/9, em 53 minutos. O ouro em Huntington Beach foi o segundo da dupla na temporada. Antes, em fevereiro, elas também ficaram no lugar mais alto do pódio no Major de Fort Lauderdale (EUA).