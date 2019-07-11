Imparável

Após ouro nos 100m, Paulo André vence a prova dos 200m na Universíade

Velocista capixaba cravou o tempo de 20s28 na prova disputada em Nápoles, na Itália

Publicado em 11 de julho de 2019 às 20:11 - Atualizado há 6 anos

Paulo André Camilo faturou o ouro nos 200m na Universíada na Itália Crédito: Arquivo pessoal

Mais um ouro na conta de Paulo André Camilo. O velocista capixaba garantiu o lugar mais alto do pódio na prova dos 200m livres, com o tempo de 20s28, na Universíade, em prova disputada na cidade de Nápoles, na Itália, nesta quinta-feira (11). A marca, aliás, é a melhor da carreira do atleta nesta modalidade.

Na disputa, ele deixou para trás o sul-africano Van Wyk (20s44) e o irlandês Marcus Lowler (20s55). Antes da prova, o velocista havia avaliado a competição como difícil. "O sul-africano é muito forte nos 200m e tenho de acertar na estratégia de sair forte para ele gastar energia, já que tem uma chegada muito forte", previa.

VEJA COMO FOI A CHEGADA

Em grande fase, Paulo André já havia garantido a medalha de ouro nos 100m, com o tempo de 10s10, na quarta-feira, com boa vantagem sobre o segundo colocado.

Estrela do atletismo brasileiro após o título mundial conquistado com a equipe do revezamento 4x100m no Japão, Paulo ainda terá a chance de buscar seu terceiro ouro na Universíade justamente nessa prova.

