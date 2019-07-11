Após ouro nos 100m, Paulo André vence a prova dos 200m na Universíade

Publicado em 11 de julho de 2019 às 20:11
- Atualizado há 6 anos
Mais um ouro na conta de Paulo André Camilo. O velocista capixaba garantiu o lugar mais alto do pódio na prova dos 200m livres, com o tempo de 20s28, na Universíade, em prova disputada na cidade de Nápoles, na Itália, nesta quinta-feira (11). A marca, aliás, é a melhor da carreira do atleta nesta modalidade.
Na disputa, ele deixou para trás o sul-africano Van Wyk (20s44) e o irlandês Marcus Lowler (20s55). Antes da prova, o velocista havia avaliado a competição como difícil. "O sul-africano é muito forte nos 200m e tenho de acertar na estratégia de sair forte para ele gastar energia, já que tem uma chegada muito forte", previa.
VEJA COMO FOI A CHEGADA
Em grande fase, Paulo André já havia garantido a medalha de ouro nos 100m, com o tempo de 10s10, na quarta-feira, com boa vantagem sobre o segundo colocado.
Estrela do atletismo brasileiro após o título mundial conquistado com a equipe do revezamento 4x100m no Japão, Paulo ainda terá a chance de buscar seu terceiro ouro na Universíade justamente nessa prova.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o