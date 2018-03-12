Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boxe

Após nocaute, Esquiva Falcão volta ao ES e planeja luta pelo cinturão

O capixaba venceu no último sábado e já mira o combate diante do japonês Ryota Murata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 17:50

Publicado em 12 de Março de 2018 às 17:50

Menos de um round completo foi o suficiente para o capixaba Esquiva Falcão confirmar a sua 20ª vitória (13 por nocaute) no boxe profissional. E mais: o lutador ainda se garantiu na disputa pelo cinturão da World Boxing Organization (WBA) contra o japonês Ryota Murata, algoz do brasileiro na final da Olimpíada de Londres-2012.
Esquiva Falcão não teve dificuldades para vencer Salim Larbi Crédito: Flávio Perez | On Board Sports
No último sábado, em Carson, nos Estados Unidos, Esquiva derrotou o francês Salim Larbi por nocaute técnico faltando 51 segundos para o fim do primeiro assalto. Logo no início, o brasileiro acertou dois golpes na linha de cintura do francês, que sentiu a mão esquerda pesada de Esquiva. O adversário do capixaba teve uma queda, mas não resistiu a mais uma investida e o árbitro encerrou o combate.
"Eu esperava uma luta boa e estava esperando o melhor dele (Salim Larbi), que é experiente. Eu tinha treinado bastante e estava muito focado em buscar o nocaute. Quando a mão entrou, aproveitei que ele sentiu o golpe e ataquei para encerrar a luta."
Esquiva Falcão foi campeão nos Estados Unidos Crédito: Flávio Perez | On Board Sports
Agora ele vai voltar ao Brasil e ficar de 21 a 30 dias no Espírito Santo para matar a saudade da família. Depois disso, foco 100% no tão sonhado combate pelo cinturão. A Top Rank, que promove as lutas de Esquiva, deve oficializar a luta para o mês de julho. O duelo será em Las Vegas, nos Estados Unidos.
"Quero comemorar essa vitória com a minha família, descansar, e depois planejar a próxima luta. Quero lutar com o Murata, que detém um dos cinturões mundiais da WBA. Acredito que vou fazer uma boa luta e tenho grandes chances de vencer", garantiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados