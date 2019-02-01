Aos 14 anos, velejador capixaba faz história com título nacional

Pedro Henrique Piana conquistou um título inédito para o Estado na vela Crédito: Aline Mantovanelli/Iate Clube

O Espírito Santo vive um momento especial no iatismo brasileiro. Prova disso é o jovem velejador Pedro Henrique Piana, do Iate Clube, que aos 14 anos conquistou o Campeonato Brasileiro na categoria snipe sub-17, em prova disputada na Represa Guarapiranga, em São Paulo.

A vitória até então inédita para a vela capixaba, veio acompanhada de outros feitos do prodígio. Pedro ainda terminou a competição na sétima colocação geral na categoria Júnior, disputada por atletas de até 22 anos. Os ótimos resultados garantiram a vaga do velejador para o mundial da categoria, em outubro, no litoral de Ilhabela-SP.