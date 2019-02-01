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Iatismo

Aos 14 anos, velejador capixaba faz história com título nacional

Pedro Henrique Piana, venceu o Brasileiro Snipe sub-17 e ganhou uma vaga no mundial de outubro

Publicado em 

01 fev 2019 às 15:22

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 15:22

Pedro Henrique Piana conquistou um título inédito para o Estado na vela Crédito: Aline Mantovanelli/Iate Clube
O Espírito Santo vive um momento especial no iatismo brasileiro. Prova disso é o jovem velejador Pedro Henrique Piana, do Iate Clube, que aos 14 anos conquistou o Campeonato Brasileiro na categoria snipe sub-17, em prova disputada na Represa Guarapiranga, em São Paulo.
A vitória até então inédita para a vela capixaba, veio acompanhada de outros feitos do prodígio. Pedro ainda terminou a competição na sétima colocação geral na categoria Júnior, disputada por atletas de até 22 anos. Os ótimos resultados garantiram a vaga do velejador para o mundial da categoria, em outubro, no litoral de Ilhabela-SP.
“Fui convidado por um dos meus técnicos, o Gabriel Firme, a participar do Open de Snipe. Nunca tinha participado de um brasileiro que não fosse da classe optimist, que é a que corro no momento. Foi uma experiência incrível, com alto nível de velejadores. Garantir o esse resultado inédito e ainda ter a vaga para o mundial é muito gratificante”, disse.

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