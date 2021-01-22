Ao L!, Gustavo Borges mostra confiança na realização da Tóquio-2020

Ex-nadador e dono de quatro medalhas olímpicas (duas pratas e dois bronzes), o brasileiro Gustavo Borges comentou ao LANCE! sobre as possibilidades da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados para julho deste ano por conta da pandemia da Covid-19. Ele mostrou otimismo, mas reconheceu que existe uma incerteza quanto à relização.
- A incerteza existe por conta da pandemia, mas o que tenho visto nos esportes, em âmbito mundial, é que todos eles estão rolando, com limitações, com suas precauções e segurança à atividade, mas estão rolando. É claro que as Olimpíadas são um evento maior, muito mais complexo, mas acho que hoje, em janeiro, as chances de termos olimpíadas são boas por causa da esperança da vacina. Existem várias formas de fazer a coisa acontecer, como, por exemplo, sem público - opinou.
Ele falou ainda sobre a preparação física e mental em meio às incertezas sobre a realização dos Jogos Olímpicos. Gustavo destacou que o mais importante é treinar como se o evento tivesse 100% confirmado.
- Em termos de preparação, o atleta está preparado e focado até o último segundo, está no treinamento de alto rendimento. O(eventual) cancelamento só interrompe o ciclo e aí o atleta precisa se reeducar para focar em uma próxima jornada, seja nova Olimpíada ou nova competição. E a próxima pode ser que ele não esteja no auge ou que não vá acontecer porque ele estava pensando em parar. Vejo o prejuízo maior emocional do que físico. O maior prejuízo para o Brasil e para todos é perder atletas, campeões olímpicos pois a grande maioria dos atletas participam de uma Olimpíada. Era em 2020 e agora será em 2021, o que já muda bastante.Caso tenha este cenário, o que foge do nosso controle, é bola pra frente, cabeça erguida e vamos para a próxima. Se você está bem fisicamente hoje, espere mais três anos. Treine, foque numa boa nutrição. - concluiu.