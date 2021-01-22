Ao L!, Gustavo Borges mostra confiança na realização da Tóquio-2020

Crédito: Kaizen Filmes - Alzir Lima

Ex-nadador e dono de quatro medalhas olímpicas (duas pratas e dois bronzes), o brasileiro Gustavo Borges comentou ao LANCE! sobre as possibilidades da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados para julho deste ano por conta da pandemia da Covid-19. Ele mostrou otimismo, mas reconheceu que existe uma incerteza quanto à relização.

- A incerteza existe por conta da pandemia, mas o que tenho visto nos esportes, em âmbito mundial, é que todos eles estão rolando, com limitações, com suas precauções e segurança à atividade, mas estão rolando. É claro que as Olimpíadas são um evento maior, muito mais complexo, mas acho que hoje, em janeiro, as chances de termos olimpíadas são boas por causa da esperança da vacina. Existem várias formas de fazer a coisa acontecer, como, por exemplo, sem público - opinou.

Ele falou ainda sobre a preparação física e mental em meio às incertezas sobre a realização dos Jogos Olímpicos. Gustavo destacou que o mais importante é treinar como se o evento tivesse 100% confirmado.