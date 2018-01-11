Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Treino

Ao ar livre: atletas do Tupy treinam em academia popular em Vila Velha

Elenco do Índio, que se prepara para a disputa do Capixabão, realizou atividade nesta quinta-feira, na Praia de Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:38

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:38

No fim do ano passado a diretoria do Tupy, através do presidente Rogério Pedrini, declarou publicamente que, por conta da falta de patrocinadores, a equipe poderia não disputar o Campeonato Capixaba de 2018. Semanas depois, mesmo após conseguir reunir apoiadores para fazer a montagem do elenco, o clube continua tendo que "se virar nos 30" para manter a preparação para o Estadual. Na manhã desta quinta-feira, jogadores do Índio treinaram na academia popular da Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Nas redes sociais, Rogério Pedrini postou fotos dos jogadores realizando atividades no local. O presidente da equipe do Gil Bernardes escreveu: "Tupy treinando com força."
Em meio às críticas de alguns torcedores, o presidente rebateu: Temos parceria com uma academia, mas no verão elas ficam lotadas e não queremos atrapalhar, já que temos 30 atletas. Não vemos problema nisso, o Tupy é um clube popular e que convive com as mesmas dificuldades que o povo brasileiro, explicou Pedrini.
 
A equipe canela-verde estreia no Capixabão no dia 20 deste mês, contra o Atlético Itapemirim, em duelo a ser realizado no estádio Salvador Costa, em Vitória.
Elenco do Tupy se prepara para a disputa do Capixabão 2018 Crédito: Rogério Pedrini/Facebook
Atividade aconteceu nesta quinta-feira Crédito: Rogério Pedrini/Facebook
Jogadores do Tupy treinam em academia popular em Vila Velha Crédito: Rogério Pedrini/Facebook

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados