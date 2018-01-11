Ao ar livre: atletas do Tupy treinam em academia popular em Vila Velha

No fim do ano passado a diretoria do Tupy, através do presidente Rogério Pedrini, declarou publicamente que, por conta da falta de patrocinadores, a equipe poderia não disputar o Campeonato Capixaba de 2018. Semanas depois, mesmo após conseguir reunir apoiadores para fazer a montagem do elenco, o clube continua tendo que "se virar nos 30" para manter a preparação para o Estadual. Na manhã desta quinta-feira, jogadores do Índio treinaram na academia popular da Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Nas redes sociais, Rogério Pedrini postou fotos dos jogadores realizando atividades no local. O presidente da equipe do Gil Bernardes escreveu: "Tupy treinando com força."

Em meio às críticas de alguns torcedores, o presidente rebateu: Temos parceria com uma academia, mas no verão elas ficam lotadas e não queremos atrapalhar, já que temos 30 atletas. Não vemos problema nisso, o Tupy é um clube popular e que convive com as mesmas dificuldades que o povo brasileiro, explicou Pedrini.





A equipe canela-verde estreia no Capixabão no dia 20 deste mês, contra o Atlético Itapemirim, em duelo a ser realizado no estádio Salvador Costa, em Vitória.

Elenco do Tupy se prepara para a disputa do Capixabão 2018 Crédito: Rogério Pedrini/Facebook

Atividade aconteceu nesta quinta-feira Crédito: Rogério Pedrini/Facebook