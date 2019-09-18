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Na disputa

André e George avançam à segunda fase do Pré-Olímpico de vôlei de praia

Ao lado de George, o jogador capixaba busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020

Publicado em 

18 set 2019 às 11:33

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 11:33

O Brasil começou bem o torneio Pré-Olímpico de vôlei de praia, que acontece em Haiyang (China). Na primeira fase da competição, nesta quarta-feira (18) o capixaba André, ao lado de George e Ângela/Carol Horta (DF/CE), duas duplas brasileiras na disputa, entraram em ação e conseguiram se classificar para a segunda fase. Foram quatro partidas com duas vitórias nesta primeira etapa do evento. 
André e George avançaram em terceiro no Grupo A Crédito: FIVB/Divulgação
Entre os homens André e George começaram a competição sofrendo revés para Nicolai e Lupo, da Itália, por 2 sets a 0 (17/21 e 15/21). Na rodada seguinte os brasileiros levaram a melhor sobre P. Gao e Y. Li (CHN) por 2 sets a 0 (21/16 e 21/18) e avançaram em terceiro no grupo A.
“Conseguimos o nosso primeiro objetivo que era passara para a segunda fase, apesar da derrota no primeiro jogo. Acabamos errando mais contra o time da Itália, mas conseguimos corrigir alguns detalhes para o duelo contra a dupla da casa e saímos com vitória. Agora é uma nova fase da competição, será algo diferente do que estamos acostumados. Jogam todos contra todos, então temos que entrar concentrados ainda mais”, comentou André.  
>"Hoje me sinto completa", diz jogadora Lili, mamãe de primeira viagem
Na segunda fase do Pré-Olímpico André e George estão no grupo G com os russos Semenov e Leshukov, e a dupla austríaca formada por Rob Seidl e Waller. Os dois melhores do grupo avançam. 
Carol Horta sobre na rede para evitar ataque japonês Crédito: FIVB/Divulgação
Já no torneio feminino as representantes brasileiras são Ângela e Carol Horta (DF/CE), que ficaram em segundo lugar no grupo B. No primeiro jogo da chave elas venceram as japonesas Ishii e Murakami por 2 sets a 1 (21/16, 18/21 e 15/7). Na partida seguinte Ângela e Carol foram superadas pelas italianas Menegatti e Orsi-Toth por 2 sets a 0 (19/21 e 16/21).
Agora, na próxima fase, elas estão no grupo G ao lado de Liliana/Elsa (ESP) e Ittlinger/Laboureur (ALE). Nesta altura da competição as três duplas jogam entre si e as duas melhores seguem na competição. 
ENTENDA A DISPUTA DA VAGA OLÍMPICA
Pelo regulamento, serão duas vagas olímpicas por gênero, e participam 16 duplas, 15 dos países mais bem classificados no ranking mundial em 15 de julho de 2019, mais um representante do país sede do pré-olímpico.
 O formato de disputas é diferente de outras competições do Circuito Mundial. Na primeira fase serão quatro grupos com quatro duplas em cada, os três melhores avançam para a etapa seguinte. Na segunda fase serão quatro grupos com três duplas, os dois melhores seguem no torneio, quando dois grupos com quatro duplas serão formados. Nesta etapa passam dois em cada chave. O primeiro lugar de um grupo enfrenta o segundo do outro e o vencedor de cada um destes duelos garante a vaga em Tóquio.
O pré-olímpico de Haiyang não tem premiação em dinheiro e nem dá pontos no ranking mundial.

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