Anchieta estreia com vitória no Brasileiro de beach soccer feminino

Anchieta disputa Brasileiro de futebol de areia Crédito: Prefeitura de Anchieta

Anchieta estreou nesta quarta-feira (12) com vitória de 2 a 1 sobre o time Geração, no Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino 2018. O campeonato é sediado na Praia Central de Anchieta até domingo (16). Oito times estão na disputa desta etapa que compreende as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do país. O jogo da final está agendado para ocorrer no domingo, às 10h.

CONGRESSO

Antes de iniciar os jogos, a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude de Anchieta e a comissão organizadora do evento promoveram na Vila Olímpica da cidade um congresso técnico com os atletas e comissão técnica dos times participantes. Em seguida aconteceu uma rápida coletiva de imprensa com veículos da região.

Abertura do Brasileiro de futebol de areia Crédito: Prefeitura de Anchieta

O atleta Bruno Xavier esteve presente nos dois momentos juntamente com as atletas da seleção feminina de Anchieta. Carol Loreto e Pablo Moraes, da Confederação Brasileira de Beach Soccer (CBBS), aproveitaram o momento para tirar dúvidas das equipe e responder algumas perguntas à imprensa.