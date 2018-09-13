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Elas têm a força

Anchieta estreia com vitória no Brasileiro de beach soccer feminino

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 18:16

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 18:16

Anchieta disputa Brasileiro de futebol de areia Crédito: Prefeitura de Anchieta
Anchieta estreou nesta quarta-feira (12) com vitória de 2 a 1 sobre o time Geração, no Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino 2018. O campeonato é sediado na Praia Central de Anchieta até domingo (16). Oito times estão na disputa desta etapa que compreende as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do país. O jogo da final está agendado para ocorrer no domingo, às 10h.
CONGRESSO
Antes de iniciar os jogos, a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude de Anchieta e a comissão organizadora do evento promoveram na Vila Olímpica da cidade um congresso técnico com os atletas e comissão técnica dos times participantes. Em seguida aconteceu uma rápida coletiva de imprensa com veículos da região.
Abertura do Brasileiro de futebol de areia Crédito: Prefeitura de Anchieta
O atleta Bruno Xavier esteve presente nos dois momentos juntamente com as atletas da seleção feminina de Anchieta. Carol Loreto e Pablo Moraes, da Confederação Brasileira de Beach Soccer (CBBS), aproveitaram o momento para tirar dúvidas das equipe e responder algumas perguntas à imprensa.
Conforme o Secretaria Municipal de Esportes e Juventude de Anchieta, Renan Paiva, os dois momentos foram oportunos para promover o evento e dar ciência a todos envolvidos como será a organização da etapa até domingo, quando acontece a final. Marcamos a coletiva para ajudar na divulgação do evento e o congresso foi necessário para sanar dúvidas de todas as equipes participantes. É a primeira vez que Anchieta recebe um evento desse porte e iremos fazê-lo com muita organização, disse Paiva.

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