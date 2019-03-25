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Alô, garotada! Inscrições para a Taça das Comunidades estão abertas

Ao todo, serão 40 comunidades, com 32 times masculinos e 8 femininos selecionados após as peneiras

Publicado em 

25 mar 2019 às 01:55

Publicado em 25 de Março de 2019 às 01:55

As inscrições para a Taça EDP das Comunidades 2019 seguem a todo vapor. Ao todo, serão 40 comunidades selecionadas, com 32 times masculinos e 8 femininos selecionados após as peneiras. O prazo para as inscrições vai até o dia 01 de abril e podem ser realizadas pelo site www.tacaedpdascomunidades.com.br.
Assim como em 2018, todas as equipes selecionadas receberão uniformes personalizados para a competição Crédito: Fernando Madeira
O campeonato, promovido pela Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta, vai até dia 30 de junho. Segundo o diretor-geral da CDC, Marcelo Siqueira, o Taça é um programa que vai além do futebol,  que agrega e oferece oportunidades para muitos adolescentes. “Nossa preocupação são os jovens. Queremos um projeto que agregue a todos. Que tenha um envolvimento com as comunidades, quando você está ali falando com o jovem, conhecendo a história dele e sua família”, diz.
Além das partidas de futebol, são realizadas várias ações de cunho social nos bairros. Cada categoria vencedora (masculina e feminina) terá um prêmio, que consiste em uma benfeitoria da EDP em alguma praça, parque ou quadra de esportes da comunidade.
Na edição passada, foram registradas mais de 100 inscrições. Nas peneiras de 2018, cinco mil adolescentes estiveram presentes. Ao todo foram 68 jogos, com 140 gols marcados. Foram realizadas mais de 30 ações nas escolas com o projeto Papo de Responsa, realizado em parceria com a Polícia Militar

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