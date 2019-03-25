Alô, garotada! Inscrições para a Taça das Comunidades estão abertas

As inscrições para a Taça EDP das Comunidades 2019 seguem a todo vapor. Ao todo, serão 40 comunidades selecionadas, com 32 times masculinos e 8 femininos selecionados após as peneiras. O prazo para as inscrições vai até o dia 01 de abril e podem ser realizadas pelo site

O campeonato, promovido pela Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta, vai até dia 30 de junho. Segundo o diretor-geral da CDC, Marcelo Siqueira, o Taça é um programa que vai além do futebol, que agrega e oferece oportunidades para muitos adolescentes. “Nossa preocupação são os jovens. Queremos um projeto que agregue a todos. Que tenha um envolvimento com as comunidades, quando você está ali falando com o jovem, conhecendo a história dele e sua família”, diz.