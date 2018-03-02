Alison e Bruno Schmidt avançam de fase na etapa do Mundial dos EUA

O Brasil avançou com suas quatro duplas à fase eliminatória do torneio masculino no Major Series de Fort Lauderdale, nos EUA, nesta quinta-feira (01). Alison/Bruno Schmidt (ES/DF) e Pedro Solberg/George (RJ/PB) venceram seus jogos da fase de grupos e avançaram em primeiro no grupo, indo direto às oitavas de final do Circuito Mundial.

Evandro/André (RJ/ES), que tropeçou nesta quinta, e Vitor Felipe/Guto (PB/RJ), que venceu, mas havia estreado com derrota na última quarta, disputarão a repescagem nesta sexta-feira. Os duelos da repescagem e cruzamentos das oitavas de final serão sorteados ainda na noite desta quinta e estarão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Voleibol.

Bruno Schmidt ataca contra bloqueio holandês no Major Series Crédito: SILVIO AVILA/FIVB

Pedro e George conseguiram uma boa vitória sobre os letões Plavins e Tocs em jogo duro, por 2 sets a 1 (21/12, 17/21, 19/17), em 49 minutos de partida. O resultado garantiu o primeiro lugar do grupo H. Destaque para os nove bloqueios de Pedro Solberg, que também anotou um ace e analisou a vitória e o bom início nos EUA.

Fizemos um jogo bom, o George recebeu a maioria dos saques e foi impecável na virada de bola, muito constante. Consegui uma boa atuação na rede, estava atento e marcamos bem os letões. Estamos felizes pelo bom começo, é bom sair em primeiro e evitar uma partida nesta sexta. Mas temos que manter essa atenção, valorizando cada ponto jogado. Esse torneio é muito importante para nós, queremos muito ir longe e vamos entrar com a mesma postura que tivemos hoje, analisou o bloqueador carioca.

Alison e Bruno Schmidt também mantiveram o bom momento e superaram os holandeses Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 0 (21/18, 21/18), em 38 minutos. Foi uma repetição da semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando os brasileiros venceram e seguiram rumo ao ouro. Após a partida, Alison comentou o que considerou fundamental no duelo, que definiu o primeiro lugar do grupo F aos brasileiros.

"O saque fez a diferença em um jogo tão duro. Eles também sacaram muito bem, mas acredito que tivemos um pouco mais de paciência com o vento. Ele está forte e qualquer força excessiva causa um erro. Passar em primeiro é ótimo, evitar um jogo de alto nível, pois muitos times excelentes caíram para a repescagem e será duríssimo. Vamos ter calma e levar cada partida como se fosse uma final, declarou Alison.

Já Vitor Felipe e Guto saíram de uma situação complicada no torneio. Eles foram derrotados na estreia e se perdessem na segunda rodada, dariam adeus ao torneio. Mas fizeram um jogo muito sólido e superaram os australianos McHugh e Schumann por 2 sets a 0 (21/11, 30/28), avançando em terceiro no grupo G, caindo na repescagem do torneio. Vitor analisou a evolução da parceria do primeiro para o segundo jogo.

Tivemos uma estreia 'travada', não apresentamos nosso potencial. Nesta quinta estávamos muito mais soltos, jogamos melhor e conseguimos uma vitória fundamental. No segundo set eles encaixaram uma boa sequência de saques, tiveram a chance de vencer o set, mas Guto e eu nos mantivemos unidos, jogamos sempre juntos. Foi o segredo para vencer. Agora é pensar jogo a jogo e buscar uma vaga nas oitavas, destacou.

O único tropeço do dia foi de Evandro e André Stein, que acabaram superados pelos norte-americanos Gibb e Crabb, por 2 sets a 0 (21/16, 21/17), em 35 minutos. Como haviam vencido na rodada de estreia, os brasileiros terminaram na segunda colocação da chave B e terão que disputar a repescagem, com adversário que ainda será conhecido.