Vôlei de Praia

Alison e André Stein prontos para último Major Series do ano, em Viena

A dupla recém-formada, além de Bruno Schmidt e Elize Maia, vão representar o ES na etapa cinco estrelas do Mundial

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 17:16
André Stein e Alison posam no evento de lançamento da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Fernando Madeira
Jogadores capixabas, entre outras duplas brasileiras, encaram nesta semana um dos principais desafios do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A terceira e última etapa nível cinco estrelas da temporada acontece de terça-feira (31) a domingo (05) em Viena, na Áustria, com os melhores times do planeta. O Brasil tem seis duplas já garantidas na fase principal do torneio, entre elas Alison e André Stein, além de duas que buscarão a vaga no torneio classificatório. 
No naipe masculino, três duplas do Brasil já entraram em ação nesta segunda-feira (30), pelo country quota, quando o número de inscritos é superior ao limite de cada federação.
No primeiro duelo, vitória de Thiago/George (SC/PB) por 2 sets a 0 (21/19, 21/18) sobre Álvaro Filho/Saymon (PB/MS). Horas depois, Ricardo/Guto (BA/RJ), que tinha melhor ranking, enfrentou Thiago/George, vencendo por 2 sets a 0 (21/15, 21/17), ficando com a vaga.
Ricardo e Guto buscarão agora a vaga na fase de grupos disputando o classificatório, em jogos eliminatórios com outras duplas do mundo. Já outras três duplas brasileiras no naipe masculino já estão classificadas pelo ranking de entradas: além de Alison/André Stein, Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB) e Pedro Solberg/Bruno Schmidt (RJ/ES). Todos começam no torneio a partir de quinta.
No torneio feminino, as três duplas já garantidas na fase de grupos pelo ranking são Ágatha/Duda (PR/SE), Carolina Solberg/Maria Elisa (RJ) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), entrando em quadra a partir de quarta-feira. Já Elize Maia e Maria Clara (ES/RJ) disputam o torneio classificatório em busca da vaga nesta terça-feira (31.07).
A capixaba Elize Maia joga ao lado da carioca Maria Clara Crédito: Mert Bulent Ucma/FIVB
BRASIL NO CIRCUITO MUNDIAL 2018
Etapa de Haia - Holanda (4 estrelas)
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Etapa de Fort Lauderdale - EUA (5 estrelas)
Fernanda Berti/Bárbara Seixas - ouro
Carol Horta/Taiana - prata
Etapa de Xiamen - China (4 estrelas)
Alison/Bruno Schmidt - bronze
Etapa de Huntington Beach - EUA (4 estrelas)
Fernanda Berti/Bárbara Seixas - ouro
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Evandro/André Stein - prata
Etapa de Itapema - Brasil (4 estrelas)
Ágatha/Duda - ouro
Evandro/André Stein - ouro
Etapa de Miguel Pereira - Brasil (1 estrela)
Vinícius/Luciano - ouro
Bernat/Harley - prata
Ramon Gomes/Álvaro Andrade - bronze
Aline/Diana - prata
Tainá/Victoria - bronze
Etapa de Nantong - China (2 estrelas)
Josi/Lili - ouro
Etapa de Nanquim - China (2 estrelas)
Josi/Lili - ouro
Etapa de Manavat - Turquia (1 estrela)
Oscar/Luciano - ouro
Etapa de Varsóvia - Polônia (4 estrelas)
Evandro/Vitor Felipe - prata
Ágatha/Duda -bronze
Etapa de Espinho  Portugal (4 estrelas)
Ricardo/Guto  prata
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Etapa de Haiyang - China (3 estrelas)
Thiago/George - prata

