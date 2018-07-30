Alison e André Stein prontos para último Major Series do ano, em Viena

Jogadores capixabas, entre outras duplas brasileiras, encaram nesta semana um dos principais desafios do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A terceira e última etapa nível cinco estrelas da temporada acontece de terça-feira (31) a domingo (05) em Viena, na Áustria, com os melhores times do planeta. O Brasil tem seis duplas já garantidas na fase principal do torneio, entre elas Alison e André Stein, além de duas que buscarão a vaga no torneio classificatório.
No naipe masculino, três duplas do Brasil já entraram em ação nesta segunda-feira (30), pelo country quota, quando o número de inscritos é superior ao limite de cada federação.
No primeiro duelo, vitória de Thiago/George (SC/PB) por 2 sets a 0 (21/19, 21/18) sobre Álvaro Filho/Saymon (PB/MS). Horas depois, Ricardo/Guto (BA/RJ), que tinha melhor ranking, enfrentou Thiago/George, vencendo por 2 sets a 0 (21/15, 21/17), ficando com a vaga.
Ricardo e Guto buscarão agora a vaga na fase de grupos disputando o classificatório, em jogos eliminatórios com outras duplas do mundo. Já outras três duplas brasileiras no naipe masculino já estão classificadas pelo ranking de entradas: além de Alison/André Stein, Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB) e Pedro Solberg/Bruno Schmidt (RJ/ES). Todos começam no torneio a partir de quinta.
No torneio feminino, as três duplas já garantidas na fase de grupos pelo ranking são Ágatha/Duda (PR/SE), Carolina Solberg/Maria Elisa (RJ) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), entrando em quadra a partir de quarta-feira. Já Elize Maia e Maria Clara (ES/RJ) disputam o torneio classificatório em busca da vaga nesta terça-feira (31.07).
BRASIL NO CIRCUITO MUNDIAL 2018
Etapa de Haia - Holanda (4 estrelas)
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Etapa de Fort Lauderdale - EUA (5 estrelas)
Fernanda Berti/Bárbara Seixas - ouro
Carol Horta/Taiana - prata
Etapa de Xiamen - China (4 estrelas)
Alison/Bruno Schmidt - bronze
Etapa de Huntington Beach - EUA (4 estrelas)
Fernanda Berti/Bárbara Seixas - ouro
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Evandro/André Stein - prata
Etapa de Itapema - Brasil (4 estrelas)
Ágatha/Duda - ouro
Evandro/André Stein - ouro
Etapa de Miguel Pereira - Brasil (1 estrela)
Vinícius/Luciano - ouro
Bernat/Harley - prata
Ramon Gomes/Álvaro Andrade - bronze
Aline/Diana - prata
Tainá/Victoria - bronze
Etapa de Nantong - China (2 estrelas)
Josi/Lili - ouro
Etapa de Nanquim - China (2 estrelas)
Josi/Lili - ouro
Etapa de Manavat - Turquia (1 estrela)
Oscar/Luciano - ouro
Etapa de Varsóvia - Polônia (4 estrelas)
Evandro/Vitor Felipe - prata
Ágatha/Duda -bronze
Etapa de Espinho Portugal (4 estrelas)
Ricardo/Guto prata
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Etapa de Haiyang - China (3 estrelas)
Thiago/George - prata