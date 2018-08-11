Alison e André Stein estão na final na etapa russa do Circuito Mundial

O sábado (11) foi bastante movimentado em Moscou (RUS) na chave masculina do torneio 4 estrelas do Circuito Mundial de vôlei de praia 2018. Com as disputas de quartas de final e semifinais, a partida de destaque foi o confronto brasileiro por um lugar na grande decisão. A dupla capixaba Alison/André Stein, formada há pouco mais de dois meses, busca o primeiro ouro após superar Evandro/Vítor Felipe (RJ/PB) por 2 sets a 1 (17/21, 21/16 e 15/11).

Alison e André Stein estão na final em Moscou e brigam pelo primeiro ouro em um torneio 4 estrelas Crédito: Divulgação/FIVB

A decisão será contra Samoilovs/Smedins (LET), neste domingo (12), às 12h20 (hora de Brasília). Para alcançarem à semifinal, Alison e André superaram Bryl/Fijalek (POL) por 2 sets a 0 (24/22 e 21/13).

Nós somos um time recente, e tenho um parceiro mais jovem que eu, estamos aproveitando bastante o torneio, me sinto como se ele fosse o meu irmão mais novo. Jogar contra uma dupla brasileira é sempre incrível, muito equilíbrio, eles são um time muito forte e, para vencermos, tivemos que manter a concentração o tempo todo, disse Alison.

O caminho de Evandro e Vítor foi um pouco mais longo neste sábado, já que tiveram que jogar a partida das oitavas de final, interrompida no fim da sexta-feira (10.08), e venceram Krasilnikov/Liamin (RUS) por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Pelas quartas a vitória foi sobre Herrera/Gavira (ESP) por 2 sets a 0 (21/13 e 21/16). Após o revés na semifinal, a dupla formada pelo carioca e o paraibano irá brigar pelo bronze contra Velichko/Stoyanovskiy (RUS), às 8h35.