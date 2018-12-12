Ala capixaba Didi comemora Franca na final da Liga Sul-Americana

O Franca está a uma vitória do inédito título da Liga Sul-Americana 2018. A equipe paulista venceu o Instituto Córdoba por 92 a 90 no Pedrocão, na semana passada, no primeiro confronto da série melhor-de-três da decisão da competição, e volta à quadra para enfrentar os argentinos na noite desta quinta-feira (13), a partir das 22h15, no Ginásio Ángel Sandrin, em Córdoba.

Didi em ação pelo Franca na Liga Sul-Americana de Basquete Crédito: Divulgação/FIBA

Em caso de terceiro confronto, este será na sexta-feira, dia 14, no mesmo local. Um dos destaques do time francano na temporada, o ala Didi, que também defende a seleção brasileira, sabe das dificuldades que a equipe vai encontrar na Argentina e resumiu o espírito do grupo.

"Temos que jogar com o coração, deixar tudo o que temos em quadra", afirmou o capixaba, que tem médias de 12,8 pontos, 2,4 rebotes e 1,4 assistências no NBB 11.

Treinamos forte, trabalhamos muito para corrigir os erros do primeiro jogo e estamos preparados. O Córdoba é um time forte, com um ataque perigoso e acredita em todas as bolas. Eles jogam em casa, vamos enfrentar uma atmosfera de provocação, a torcida vai fazer barulho e precisamos estar concentrados, jogar com intensidade para ditar o nosso ritmo e buscar a vitória e o título Didi - Ala do Franca