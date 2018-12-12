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Basquete

Ala capixaba Didi comemora Franca na final da Liga Sul-Americana

Equipe confirmou vaga na decisão após vitória do Olímpia sobre o Quimsa. Jovem jogador exalta conjunto do time

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 14:34
O Franca está a uma vitória do inédito título da Liga Sul-Americana 2018. A equipe paulista venceu o Instituto Córdoba por 92 a 90 no Pedrocão, na semana passada, no primeiro confronto da série melhor-de-três da decisão da competição, e volta à quadra para enfrentar os argentinos na noite desta quinta-feira (13), a partir das 22h15, no Ginásio Ángel Sandrin, em Córdoba.
Didi em ação pelo Franca na Liga Sul-Americana de Basquete Crédito: Divulgação/FIBA
Em caso de terceiro confronto, este será na sexta-feira, dia 14, no mesmo local. Um dos destaques do time francano na temporada, o ala Didi, que também defende a seleção brasileira, sabe das dificuldades que a equipe vai encontrar na Argentina e resumiu o espírito do grupo.
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"Temos que jogar com o coração, deixar tudo o que temos em quadra", afirmou o capixaba, que tem médias de 12,8 pontos, 2,4 rebotes e 1,4 assistências no NBB 11.
Treinamos forte, trabalhamos muito para corrigir os erros do primeiro jogo e estamos preparados. O Córdoba é um time forte, com um ataque perigoso e acredita em todas as bolas. Eles jogam em casa, vamos enfrentar uma atmosfera de provocação, a torcida vai fazer barulho e precisamos estar concentrados, jogar com intensidade para ditar o nosso ritmo e buscar a vitória e o título
Didi - Ala do Franca
Depois da conquista do Campeonato Paulista 2018  a última vez tinha sido em 2007 -, o Franca volta à final do torneio internacional depois de 11 anos (foi vice-campeão em 2007 e 1998) com a chance de uma conquista inédita. Em 2007, Franca foi derrotado por 3 a 2 pelo Libertad Sunchales. Em 1998, o Atenas de Córdoba (ARG) foi o campeão em 2 a 0. No NBB 11, Franca está na liderança isolada com 22 pontos (10v2d / 83,3% de aproveitamento).

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