Agora é lei: homens e mulheres terão igualdade em premiação esportiva

Homens e mulheres terão a mesma premiação em eventos esportivos no Espírito Santo Crédito: Foto: Leonardo Duarte/Secom

Agora é lei: homens e mulheres devem receber a mesma premiação em eventos esportivos no Espírito Santo. A Lei 10916, de autoria do Executivo Estadual, foi sancionada na manhã desta segunda-feira (05), no Palácio Anchieta, pelo governador Paulo Hartung.

Essa lei que sancionamos hoje foi enviada para a Assembleia Legislativa e aprovada. A sanção, que já seria importante em qualquer tempo, é ainda mais neste cenário que estamos vivenciando, em que existe a iminente preocupação com os valores democráticos e direitos de igualdade. Hoje celebramos um ato importante para mantermos as conquistas que a sociedade adquiriu após o regime de exceção. Fico feliz por termos avançado neste movimento iniciado por vocês e que pudemos ajudar.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Marcelo Coelho, foi um dos interlocutores com as federações esportivas para que a ação recebesse divulgação entre os atletas e paratletas.

É um momento único e pioneiro. O movimento criado pelo governador Paulo Hartung já está sendo copiado por outros Estados. Atendemos nossas atletas e reforçamos o coro de que estamos no momento em que todos devem ser tratados em igualdade de condições. Muitas vezes o local de competições é o mesmo, a ferramenta de trabalho é igual, as regras também. Então não se deve tratar diferente na hora de premiar e reconhecer a conquista, destacou o secretário.