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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 16 e 17/09

Fim de semana vai contar com a abertura do Circuito Capixaba de Basquete, jogos do Capixabão Série B, corridas e rua e muito mais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 set 2023 às 17:58

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 17:58

Agenda Esportiva com João Barbosa
Agenda Esportiva com João Barbosa Crédito: A Gazeta

Sábado (16)

  • Campeonato Brasileiro de Full Contact, Point Fight e Light Contato

    Local:     Ginásio Poliesportivo Osvaldo Ruy - São Torquato, Vila Velha
    Horário: 9h
    Mais informações: vilavelha.es.gov.br
    Entrada gratuita

  • Copa Espírito Santo de Basquete

    Local:     Ginásio Jones dos Santos Neves - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 12h
    Mais informações: @fecababasquete
    Entrada gratuita

  • Capixabão Série B - 4ª rodada

    Aster x G.E.L
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    Pinheiros x Linhares
    Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h

Domingo (17)

  • Corrida do Bem Eco

    Local:     Avenida Dante Michelini - Jardim Camburi, Vitória
    Horário: 7h
    Percursos: 5km e 10km
    Mais informações: @ativo_com

  • Corrida Caminho da Fé

    Local: Igreja Batista - Colina de Laranjeiras, Serra
    Horário: 7h
    Percursos: 5km e 10km
    Mais informações: @ibcfeoficial

  • Circuito Capixaba de Basquete

    AVABES x CESB
    Horário: 11h

    IVV/Cetaf x LUSB Cachoeiro
    Horário: 13h

    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves - Bento Ferreira, Vitória
    Mais informações: @fecababasquete
    Entrada gratuita

  • Capixabão Série B - 4ª rodada

    São Mateus x Tupy
    Local:     João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h
    Mais informações: @futebolcapixabaoficial

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