Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 16 e 17/09

Sábado (16)
- Campeonato Brasileiro de Full Contact, Point Fight e Light Contato
Local: Ginásio Poliesportivo Osvaldo Ruy - São Torquato, Vila Velha
Horário: 9h
Mais informações: vilavelha.es.gov.br
Entrada gratuita
- Copa Espírito Santo de Basquete
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 12h
Mais informações: @fecababasquete
Entrada gratuita
- Capixabão Série B - 4ª rodada
Aster x G.E.L
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Pinheiros x Linhares
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Domingo (17)
- Corrida do Bem Eco
Local: Avenida Dante Michelini - Jardim Camburi, Vitória
Horário: 7h
Percursos: 5km e 10km
Mais informações: @ativo_com
- Corrida Caminho da Fé
Local: Igreja Batista - Colina de Laranjeiras, Serra
Horário: 7h
Percursos: 5km e 10km
Mais informações: @ibcfeoficial
- Circuito Capixaba de Basquete
AVABES x CESB
Horário: 11h
IVV/Cetaf x LUSB Cachoeiro
Horário: 13h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves - Bento Ferreira, Vitória
Mais informações: @fecababasquete
Entrada gratuita
- Capixabão Série B - 4ª rodada
São Mateus x Tupy
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Mais informações: @futebolcapixabaoficial