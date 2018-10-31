Advogado e corredor, capixaba vai disputar primeira maratona na Itália

É possível conciliar trabalho com esporte, ter incremento na qualidade de vida e um futuro melhor. Prova disso é o advogado e corredor Estenil Casagrande, de 48 anos. O capixaba de Linhares, Região Norte do Estado, já participou de competições no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O próximo desafio é a Maratona de Florença, na região italiana da Toscana. A prova acontece em 25 de novembro e Estenil embarca no dia 20.

O advogado conta que já iria ao país da bota com a intenção de entregar documentos à União Europeia, para ter o direito de exercer a advocacia por lá. Assim, aproveitou para participar da maratona, que chega à sua 35ª edição, e é reconhecida pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).

Estenil Casagrande, de 48 anos, é corredor e advogado Crédito: Acervo pessoal

O consulado me liberou para ir e dar entrada em requerimento. Resolvi procurar uma corrida, tradicional, bem vista. Encontrei a de Firenze (Florença, em italiano) e resolvi optar por ela, afirma ele, que corre fora do Brasil pela primeira vez. Estenil já pratica corrida há quinze anos, mas passou a se dedicar mais fortemente às competições cerca de cinco anos atrás. Desde então, ele conta que já esteve em vários pódios e agora vai para a segunda maratona.

Organizar a rotina é um equilíbrio delicado. Além de treinar, Estenil é responsável por dois escritórios de advocacia, um em Vitória e outro em Rio Bananal, Norte do Estado.

Treino 3 dias na semana, normalmente na terça, quinta e sábado. Tenho um treinador, para poder desenvolver velocidade, resistência. E também faço um funcional na praia três vezes por semana. Sou acompanhado por uma farmácia de manipulação que passa medicações e um nutrólogo responsável pelas fórmulas. A farmácia firmou uma parceria comigo para oferecer esses medicamentos, conta Estenil.

O advogado conta que no começo a rotina era tumultuada, mas com o tempo foi possível se adaptar à nova realidade. Mesmo assim, há ocasiões em que Estenil tem que acordar de madrugada para cumprir toda a agenda de atleta e advogado.

Às vezes tenho que levantar às 4h da manhã para treinar em dias longos de trabalho. E agora estou na reta final da preparação, então não posso faltar treino. Chego em casa, depois vou para o escritório e começo todo o meu trabalho regular: reunião, audiência, visita a cliente, atendimento no escritório, enumera.

Estenil Casagrande, de 48 anos, é corredor e advogado Crédito: Acervo pessoal

Quando o assunto é o número de competições, Estenil Casagrande já perdeu as contas do número de provas que disputou. Mas são mais de 100 provas, garante. Mesmo com tanto esforço, o homem que diz ser um advogado que gosta de corrida, não se arrepende do seu estilo de vida: Meu objetivo é mostrar para as pessoas que é possível conciliar trabalho com esporte. Ter qualidade de vida, uma alimentação mais saudável. Esporte é vida e é muito importante pro futuro das pessoas, pensa.

Preparação

Rotina

São três treinamentos ao longo da semana, normalmente na terça-feira, na quinta-feira e no sábado. Mas pode variar de acordo com a semana.

Treinamento funcional

Atividade praticada também três vezes na semana, de manhã, à tarde ou à noite. O horário depende de compromissos profissionais. Para manter a rotina geral de treinos, o atleta pode acordar de madrugada.

Acompanhamento

Estenil é acompanhado por um treinador, para desenvolver velocidade e resistência. Conta ainda com nutrólogo que receita fórmulas desenvolvidas por uma farmácia de manipulação parceira.