Abertura do Capixaba de Bodyboard vai movimentar a Praia de Itaparica

As águas salgadas de Vila Velha viram surgir alguns dos maiores nomes do bodyboard, entre eles a pentacampeã mundial Neymara Carvalho. Celeiro de talentos o município recebeu uma notícia importante para o contínuo crescimento do bodyboard na região, com o retorno do Circuito Municipal de Vila Velha.
Após um hiato de 15 anos um dos mais tradicionais circuitos do país retorna com três etapas na temporada 2019 sendo que a primeira delas acontece paralelo a abertura do Circuito Capixaba, nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Secret da Praia de Itaparica. As disputas, que terão sequencia com etapas no Pompéia, dias 11 e 12 de maio e 5 e 6 de outubro, acontecem nas categorias Profissional e Amadoras.
“Eu gostaria de agradecer a Federação de Bodyboarding pela sensibilidade de ter acatado a nosso pedido pelo retorno do Circuito Municipal de Vila Velha após quase 15 anos. Nós temos essa importante modalidade em nosso estado e especificamente aqui em Vila Velha, que possui quase 85% dos competidores do estado residindo em nosso município. Nós da Secretaria de Esporte e Lazer do município ficamos muito felizes em proporcionar também essa valorização”, afirma Luiz Felipe Azevedo, Secretário de Esportes e Lazer da prefeitura Municipal de Vila Velha
As inscrições para a primeira etapa do estadual já estão abertas e podem ser feitas no site https://www.e-inscricao.com/febbees/circuitocapixaba2019 para as seguintes categorias: Profissional Masculino e Feminino, Master, Open Masculino e Feminino, Sub-18, Sub-16 e Sub-14.
“Para nós é uma honra organizar o retorno do Circuito Municipal de Vila Velha depois de 15 anos. O município é a casa de alguns dos principais atletas do país, como Neymara Carvalho, Maira Viana, Lucas Nogueira, entre muitos outros. A cidade merece um circuito fortalecido e este ano voltamos com três etapas”, afirma Leonardo Costa, organizador do evento.
Calendário – Circuito Capixaba de Bodyboard
23 e 24 de fevereiro – Secreta, Vila Velha (Profissional e Amador) – Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha
13 e 14 de abril - Barra do Jucu, Vila Velha (Amador)
11 e 12 de maio – Pompéia, Vila Velha (Profissional e Amador) - Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha
01 e 02 de junho – Barra do Jucu, Vila Velha (Profissional e Amador)
03 de 04 de agosto – Praia do Morro, Guarapari (Amador)
05 e 06 de outubro - Pompéia, Vila Velha (Amador) - Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha
09 e 10 de novembro – Barra do Jucu, Vila Velha (Profissional e Amador)
07 e 08 de dezembro – Jacaraípe, Serra (Profissional e Amador)
Atuais campeões estaduais
Profissional Feminino – Neymara Carvalho
Profissional Masculino – Lucas Nogueira
Open Feminino e Sub-14 Feminino – Bianca Simões
Open Masculino – Gabriel Castelan
Sub-18 Masculino e Sub-16 Masculino – Rannyer Lyrio
Sub-14 Masculino – Mateus Rodrigues
Master – Leonardo Moreira
Gran Master – Christian Rosa
Grommets – Matheus Rodrigues