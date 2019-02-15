Abertura do Capixaba de Bodyboard vai movimentar a Praia de Itaparica

As águas salgadas de Vila Velha viram surgir alguns dos maiores nomes do bodyboard, entre eles a pentacampeã mundial Neymara Carvalho. Celeiro de talentos o município recebeu uma notícia importante para o contínuo crescimento do bodyboard na região, com o retorno do Circuito Municipal de Vila Velha.

Neymara Carvalho é o principal nome do bodyboard do Espírito Santo Crédito: Tony DAndrea/Itacoatiara Pro

Após um hiato de 15 anos um dos mais tradicionais circuitos do país retorna com três etapas na temporada 2019 sendo que a primeira delas acontece paralelo a abertura do Circuito Capixaba, nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Secret da Praia de Itaparica. As disputas, que terão sequencia com etapas no Pompéia, dias 11 e 12 de maio e 5 e 6 de outubro, acontecem nas categorias Profissional e Amadoras.

“Eu gostaria de agradecer a Federação de Bodyboarding pela sensibilidade de ter acatado a nosso pedido pelo retorno do Circuito Municipal de Vila Velha após quase 15 anos. Nós temos essa importante modalidade em nosso estado e especificamente aqui em Vila Velha, que possui quase 85% dos competidores do estado residindo em nosso município. Nós da Secretaria de Esporte e Lazer do município ficamos muito felizes em proporcionar também essa valorização”, afirma Luiz Felipe Azevedo, Secretário de Esportes e Lazer da prefeitura Municipal de Vila Velha

As inscrições para a primeira etapa do estadual já estão abertas e podem ser feitas no site https://www.e-inscricao.com/febbees/circuitocapixaba2019 para as seguintes categorias: Profissional Masculino e Feminino, Master, Open Masculino e Feminino, Sub-18, Sub-16 e Sub-14.

A capixaba Maira Viana vai disputar o Estadual Crédito: Tony DAndrea/Itacoatiara Pro

“Para nós é uma honra organizar o retorno do Circuito Municipal de Vila Velha depois de 15 anos. O município é a casa de alguns dos principais atletas do país, como Neymara Carvalho, Maira Viana, Lucas Nogueira, entre muitos outros. A cidade merece um circuito fortalecido e este ano voltamos com três etapas”, afirma Leonardo Costa, organizador do evento.

Calendário – Circuito Capixaba de Bodyboard

23 e 24 de fevereiro – Secreta, Vila Velha (Profissional e Amador) – Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha

13 e 14 de abril - Barra do Jucu, Vila Velha (Amador)

11 e 12 de maio – Pompéia, Vila Velha (Profissional e Amador) - Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha

01 e 02 de junho – Barra do Jucu, Vila Velha (Profissional e Amador)

03 de 04 de agosto – Praia do Morro, Guarapari (Amador)

05 e 06 de outubro - Pompéia, Vila Velha (Amador) - Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha

09 e 10 de novembro – Barra do Jucu, Vila Velha (Profissional e Amador)

07 e 08 de dezembro – Jacaraípe, Serra (Profissional e Amador)

Atuais campeões estaduais

Profissional Feminino – Neymara Carvalho

Profissional Masculino – Lucas Nogueira

Open Feminino e Sub-14 Feminino – Bianca Simões

Open Masculino – Gabriel Castelan

Sub-18 Masculino e Sub-16 Masculino – Rannyer Lyrio

Sub-14 Masculino – Mateus Rodrigues

Master – Leonardo Moreira

Gran Master – Christian Rosa

Grommets – Matheus Rodrigues