Abertura do Campeonato Paulista de Star tem liderança de nova geração

O Campeonato Paulista da classe Star teve início neste sábado no Yacht Club Paulista, em São Paulo (SP), com a realização de duas regatas. A competição, que conta com 10 duplas participantes, tem como líder geral a dupla formada por Juninho de Jesus e Pedro Trouche, que fazem parte da nova geração da vela profissional do país. Eles são seguidos por Alessandro Pascolato e Henry Boening, em segundo, e Admar Gonzaga e Ronald Seifert, em terceiro.

As duas provas do dia foram disputadas com ventos de 8 a 12 nós de média, na direção Sudeste. O equilíbrio deu o tom das regatas na Represa do Guarapiranga, que teve Admar Gonzaga e Ronald Seifert como ganhadores na primeira e Juninho de Jesus e Pedro Trouche, na segunda.O evento do YCP conta também com o primeiro medalhista olímpico da vela nacional, Reinaldo Conrad, que participa da competição ao lado de Ubiratan Matos. Os dois estão em quinto lugar. Uma posição atrás estão os campeões mundiais Lars Grael e Guilherme Almeida, apontados como os grandes favoritos antes do tiro de largada.

- O Yacht Club Paulista se sente honrado em poder sediar o Campeonato Paulista da classe Star neste ano. Temos mais 10 tripulações de vários estados brasileiros, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro - disse Flávio Antunes, diretor de vela do YCP.

Mais duas regatas devem ser realizadas neste domingo (15) do Campeonato Paulista da classe Star. O evento segue no próximo fim de semana e serve também como preparação para o VII Distrito de Star, que será de 27 a 29 de maio, no Yacht Club Santo Amaro – YCSA, em São Paulo (SP).

Os atuais campeões do Paulista de Star são Jorge Zarif e Arthur Lopes, que venceram a competição em novembro do ano passado em Ilhabela (SP)

- Foi uma regata de vento médio. Na primeira, o Admar ganhou bem, já na segunda a gente se recuperou no primeiro popa, passando um pessoal montando em terceiro. No final, escolhemos um bom momento para dar um jibe e ter uma boa rajada para ganhar a regata - disse Juninho de Jesus, que representa Ilhabela (SP).

A dupla líder do geral do Campeonato Paulista da classe Star vive sua melhor fase na carreira, incluindo em participações em outras categorias. Juninho de Jesus, além de ser peça chave em barcos de ponta de oceano como Phoenix e Caballo Loco, é integrante do SSL Team Brazil, na SSL Gold Cup – Copa do Mundo da Vela. Essa competição se define em novembro e tem Robert Scheidt como comandante do time verde e amarelo.

O proeiro Pedro Trouche foi em abril vencedor do Brasileiro de Finn, realizado pela YCSA – Yacht Club Santo Amaro, com 25 barcos na raia. O atleta de Niterói (RJ) é um dos mais requisitados como proeiro do país em regatas locais e internacionais.

- Chegamos um dia antes, checamos o que precisava, fizemos um carinho no barco, treinamos na sexta e regulamos o Star. Ainda pela manhã afinamos o veleiro e conseguimos bons resultados, com boas largadas neste sábado. Ficamos felizes com o resultado da primeira prova e ainda mais na segunda - explicou Pedro Trouche.

- Amanhã será um dia diferente, com mais vento e outra direção. Vamos tentar andar na frente com a galera, defendendo a liderança.