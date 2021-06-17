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A 100 dias, L'Étape Brasil by Tour de France busca garantir prova segura

Tradicional prova de ciclismo será realizada pela sétima vez em setembro. Já edição especial no Rio de Janeiro será em novembro
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Publicado em 17 de Junho de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 20:10
Crédito: @letapebrasil
A contagem regressiva para o L’Étape Brasil começou. Em 100 dias, os ciclistas amadores terão a oportunidade de competir em um evento com o espírito do Tour de France. A competição, em Campos de Jordão (SP), será entre os dias 24 e 26 de setembro. Já o L’Étape Rio será a partir de 19 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ). As inscrições continuam abertas.
De acordo com a organização, o trabalho para garantir uma prova cada vez mais segura e cuidar de todos os detalhes continuam. A expectativa para setembro é que os atletas vivam uma experiência única e memorável pelas estradas da Serra da Mantiqueira.
Destaque em 2020, a carioca Tota Magalhães segue treinando firme desde a virada do ano. A ciclista foi campeã da sexta edição do L’Étape Brasil.
- Esse ano quero continuar me desenvolvendo como atleta e dando o meu melhor nas provas e nos treinos. O resultado é consequência do processo - disse Tota Magalhães.
As inscrições para o L'Étape Brasil seguem abertas pelo site: https://letapebrasil.com.br/
L’Étape Rio
A etapa do Rio terá como sede a Marina da Glória, com percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros pela orla carioca.
Na versão completa da prova, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes, e logo depois retornarão a Marina da Glória para cruzarem a linha de chegada.
Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente.
Todos os protocolos de segurança a saúde pública, por conta da pandemia da Covid-19, serão respeitados durante a prova.
As inscrições para o L’Étape Rio podem ser feitas através do site www.letaperio.com.br.

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