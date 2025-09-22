Home
34ª Dez Milhas Garoto: retirada de kits começa na quinta-feira (25)

34ª Dez Milhas Garoto: retirada de kits começa na quinta-feira (25)

Inscritos terão três dias para pegar seus kits na Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:25

33° Dez Milhas Garoto
A 34ª Dez Milhas Garoto terá 17 mil corredores  Crédito: Ricardo Medeiros

No dia 28 de setembro será realizada a 34ª Dez Milhas Garoto, uma das mais tradicionais corridas de rua do país, e que neste ano reunirá número recorde de 17 mil atletas. Antes da prova, que terá largada na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada em frente à Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, a primeira atividade oficial dos participantes será retirar seus kits de corrida.

Para isso, a organização destinou três dias para a retirada: 25, 26 e 27 de setembro, na Fábrica de Chocolates Garoto, localizada na Praça Meyerfreund, 1, Glória, Vila Velha. Os horários são os seguintes: quinta e sexta, dias 25 e 26, das 9h às 19h; e sábado, dia 27, das 8h às 18h. O corredor deve fazer a retirada conforme definido, por ele mesmo, no ato da inscrição, e  não haverá entrega no dia da prova nem mesmo após a sua realização.

No sábado (27), será a vez da 22ª Corrida Garotada e da 4ª Cachorrida, ambas no Shopping Vitória. Para a retirada de kits da Corrida Garotada, a programação será nos dias 25 e 26, das 9h às 19h. Já para a Cachorrida, no dia 26, das 9h às 19h.

