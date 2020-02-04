Luciano Rezende recebeu 80% dos votos na região do baile clandestino

Luciano Rezende comemora com apoiadores sua reeleição em Vitória, em 2016 Crédito: Arquivo

Na eleição para prefeito de Vitória, Luciano recebeu 8.800 votos contra 2.174 de Amaro Neto, hoje apontado como pré-candidato do Republicanos para a corrida eleitoral na Capital. O candidato do prefeito à sua sucessão é o deputado estadual Fabrício Gandini, do Cidadania.

Há quase quatro anos, o domínio do prefeito representou 80,19% dos votos válidos no badalado e nobre bairro de Vitória. Amaro não chegou a ter 20% dos votos.

MINISTÉRIO PÚBLICO CONVOCA REUNIÃO SOBRE A PRAIA DO CANTO

Nesta quarta-feira (5), às 14h, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, fará uma reunião para discutir o problema dos eventos clandestinos na Praia do Canto.

BLOCO ESTÁ AUTORIZADO NA PRAIA DO CANTO DIA 26

O próximo bloco de rua que está autorizado a desfilar na Praia do Canto é o estreante Breja-Me-Mucho. A atração será no dia 26 de fevereiro, das 15h às 18h30. O percurso vai da Praça dos Desejos até a Curva da Jurema.

EM JARDIM DA PENHA, DOIS BLOCOS