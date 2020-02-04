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Leonel Ximenes

Luciano Rezende recebeu 80% dos votos na região do baile clandestino

Em 2016, na Praia do Canto, prefeito de Vitória foi reeleito com 8.800 votos contra apenas 2.174 de Amaro Neto

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 15:15

Públicado em 

04 fev 2020 às 15:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luciano Rezende comemora com apoiadores sua reeleição em Vitória, em 2016 Crédito: Arquivo
O baile clandestino (ou do Mandela) que aconteceu no sábado na Praia do Canto e provocou uma onda de indignação foi realizado justamente em um dos redutos eleitorais onde o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) teve grande apoio popular para ser reeleito no segundo turno em 2016.
Na eleição para prefeito de Vitória, Luciano recebeu 8.800 votos contra 2.174 de Amaro Neto, hoje apontado como pré-candidato do Republicanos para a corrida eleitoral na Capital. O candidato do prefeito à sua sucessão é o deputado estadual Fabrício Gandini, do Cidadania.

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Há quase quatro anos, o domínio do prefeito representou 80,19% dos votos válidos no badalado e nobre bairro de Vitória. Amaro não chegou a ter 20% dos votos. 

MINISTÉRIO PÚBLICO CONVOCA REUNIÃO SOBRE A PRAIA DO CANTO

Nesta quarta-feira (5), às 14h, o  promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, fará uma reunião para discutir  o problema dos eventos clandestinos na Praia do Canto.

BLOCO ESTÁ AUTORIZADO NA PRAIA DO CANTO DIA 26

O próximo bloco de rua que está autorizado a desfilar na Praia do Canto é o estreante Breja-Me-Mucho. A atração será no dia 26 de fevereiro, das 15h às 18h30. O percurso vai da Praça dos Desejos até a Curva da Jurema.

EM JARDIM DA PENHA, DOIS BLOCOS

Em Jardim da Penha, dois blocos estão autorizados para desfilar neste fim de semana. Serão o Antimofolia, no sábado, e o tradicional Tô Bebo, no domingo. A torcida fica para o clima de paz para todos os presentes: dos foliões aos profissionais da segurança.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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