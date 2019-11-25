Linha Verde: leitores opinam sobre a faixa exclusiva em Camburi

Carros passando pela Linha Verde em Camburi, em março de 2018 Crédito: Ricardo Medeiros

A fiscalização na Linha Verde, faixa exclusiva para veículos com mais de três ocupantes na orla de Camburi , em Vitória, começa na próxima segunda-feira (25). Motoristas que descumprirem as regras vão ser multados.

A faixa mais à direita da Avenida Dante Michelini, no sentido Vitória-Serra, há mais de um ano é destinada exclusivamente a ônibus, viaturas, micro-ônibus, vans, ambulâncias, táxis e carros com três ou mais ocupantes. A diferença é que agora haverá penalidade para quem trafegar pela via irregularmente. A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.

Para garantir que ninguém descumpra as regras da Linha Verde, haverá pontos de controle que incluem seis barreiras de leitura de placas com câmeras, além de outras nove câmeras na Avenida Dante Michelini. As imagens serão monitoradas por cerca de 30 agentes da Guarda Municipal, na central de videomonitoramento. De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, agentes também farão a fiscalização no local.

Desde que foi implantada, a Linha Verde dividiu opiniões, devido ao engarrafamento que se agravava nos horários de pico. A faixa exclusiva chegou a ser suspensa pela Justiça, após o pedido de uma moradora de Jardim Camburi, mas a Prefeitura de Vitória conseguiu reverter a decisão. Entre os leitores, a medida também não é unanimidade. Confira alguns comentários:

Isso mesmo! Só na caneta mesmo, porque na educação ninguém respeita. (Anderson Kamalyon)

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Muito bom implementar a multa. Assim o motorista respeita! (Itamar Denadai)

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Só está faltando a prefeitura explicar como será feita contagem de quantas pessoas estão nos interiores dos veículos. Não acredito que as câmeras ou agentes sejam capazes de fazer esta fiscalização quando os veículos em movimento estiverem com seus vidros fechados, na sua grande maioria com películas. Imagina a inconveniência de você estar praticando a “carona solidária” e ser multado pelos equipamentos ou agentes e ter que ficar indo nos órgãos para entrar com recurso e provar que estava dentro das regras de circulação estabelecidas. Complicado. (Uarle Pereira)

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Como vai saber se tem mais pessoas no carro, se o insufilm for bem escuro? (Deivid Pontes)

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Um pé no saco essa Linha Verde! O trânsito fica um caos no horário de pico e a pista exclusiva quase vazia. (Kevlyn André Gasoni)

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Três ônibus passam na Linha Verde, enquanto as outras duas faixas ficam lotadas. (Bruno Cardoso)

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A Linha Verde fica livre e o trânsito todo engarrafado. Até o ônibus chegar nela, ele já demorou muito mais que antes. (Tássia Schwartz)

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Mais aglomeração de carros! Como se Vitória tivesse várias alternativas de vias ligando às cidades vizinhas… (Alan Thomy)

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Eu pego ônibus todo dia e exatamente por esse percurso da Linha Verde. E desde a implementação meu tempo de viagem aumentou em média 40 minutos! Esse é só mais um desacerto desse prefeito de Vitória e eu realmente me arrependi amargamente em ter dado meu voto a ele. (Victor Freitas)

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Quero ver a baderna que vai ser isso. Sem contar com o engarrafamento que vai causar com os passeadores da faixa da esquerda. (Luis Alberto Amanndy Araujo)

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Lembro que esse trecho era tranquilo de andar e só dava trânsito em horários de pico, agora é em grande parte do dia. “O Estado, quando não é capaz de melhorar a vida de alguns, dificulta a de todos.” (Junior Pagotto)

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Mas vai multar também os ônibus que usarem as faixas da esquerda? Afinal estão criando a faixa exclusiva para eles para andar só nela… (Adalto Éverton)

Não sei o que esse povo que é a favor está comemorando. Colocaram a Linha Verde onde não tinha trânsito e vêm com a falácia de que deu certo. Criaram trânsito onde não tinha e, para quem anda de ônibus, não mudou nada, porque o trânsito agarra do Centro até a Praça dos Namorados. Outro detalhe: imaginem o que não vai ser quando fizerem do Centro até a Praia de Camburi e na Reta da Penha. (Claudio Marcio)

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Estava na hora! Com gente mal educada, só mexendo no bolso mesmo. (Felipe Pretti)

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A multa tinha que ser muito mais do que R$ 130. (Leonardo dos Santos)

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