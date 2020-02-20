Lelo Coimbra não faz mais parte do governo Bolsonaro

Lelo Coimbra, secretário especial do Ministério da Cidadania Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal Lelo Coimbra não é mais secretário especial de Desenvolvimento Social no governo Bolsonaro.

Lelo se despediu do cargo após reunião com Onyx Lorenzoni (DEM), novo chefe do Ministério da Cidadania, ao qual está subordinada a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Ex-chefe da Casa Civil, Onyx substituiu o deputado federal Osmar Terra (MDB) à frente do ministério. Lelo ocupava a função (número dois na hierarquia da pasta) a convite de Terra, antigo companheiro dele na bancada do MDB no Congresso. A revista "Crusoé" havia antecipado a exoneração de Lelo nesta quarta-feira (19) . Agora, o próprio confirma o fato à coluna.

Lelo, a princípio, fica sem cargo no governo federal – aliás, sem cargo público algum nem mandato eletivo. Por mensagem de aplicativo, perguntamos a ele sobre uma possível reacomodação em outro espaço do governo Bolsonaro. Ele não respondeu.

Em 2018, Lelo não conseguiu se reeleger após três mandatos seguidos, desde 2007, na Câmara Federal. O ex-deputado é o presidente do MDB no Espírito Santo.

LEIA A NOTA COMPLETA ENVIADA PELA ASSESSORIA DO EX-DEPUTADO

Considerando que a minha presença no Ministério da Cidadania foi fruto de uma articulação com o ex-ministro Osmar Terra e após longa conversa com o ministro Onyx, quando fiz as informações principais de importância do Ministério que estavam sob a minha responsabilidade, me despedi do ministro Onyx me colocando à disposição para uma transição com o substituto.

Tenho uma história na vida pública, e com o Osmar Terra, atuei em muitas frentes, inclusive em meus três mandatos de deputado federal, como a construção, desde a Câmara dos Deputados, do Marco Legal da Primeira Infância, que gerou o Programa Criança Feliz, e a nova legislação de combate ao uso de drogas.