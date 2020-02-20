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Despedida oficial

Lelo Coimbra não faz mais parte do governo Bolsonaro

Novo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, decidiu substituir emedebista na função de secretário nacional de Desenvolvimento Social (o n° 2 da pasta)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 13:21

Públicado em 

20 fev 2020 às 13:21
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lelo Coimbra, secretário especial do Ministério da Cidadania Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O ex-deputado federal Lelo Coimbra não é mais secretário especial de Desenvolvimento Social no governo Bolsonaro.
Lelo se despediu do cargo após reunião com Onyx Lorenzoni (DEM), novo chefe do Ministério da Cidadania, ao qual está subordinada a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Ex-chefe da Casa Civil, Onyx substituiu o deputado federal Osmar Terra (MDB) à frente do ministério. Lelo ocupava a função (número dois na hierarquia da pasta) a convite de Terra, antigo companheiro dele na bancada do MDB no Congresso. A revista "Crusoé" havia antecipado a exoneração de Lelo nesta quarta-feira (19). Agora, o próprio confirma o fato à coluna.
Na despedida, Lelo desejou sorte a Onyx Lorenzoni. Na segunda-feira (17), o ex-deputado afirmou que ficaria no cargo pelo menos até o carnaval
Lelo, a princípio, fica sem cargo no governo federal – aliás, sem cargo público algum nem mandato eletivo. Por mensagem de aplicativo, perguntamos a ele sobre uma possível reacomodação em outro espaço do governo Bolsonaro. Ele não respondeu. 
Em 2018, Lelo não conseguiu se reeleger após três mandatos seguidos, desde 2007, na Câmara Federal. O ex-deputado é o presidente do MDB no Espírito Santo.

LEIA A NOTA COMPLETA ENVIADA PELA ASSESSORIA DO EX-DEPUTADO

Considerando que a minha presença no Ministério da Cidadania foi fruto de uma articulação com o ex-ministro Osmar Terra e após longa conversa com o ministro Onyx, quando fiz as informações principais de importância do Ministério que estavam sob a minha responsabilidade, me despedi do ministro Onyx me colocando à disposição para uma transição com o substituto.
Tenho uma história na vida pública, e com o Osmar Terra, atuei em muitas frentes, inclusive em meus três mandatos de deputado federal, como a construção, desde a Câmara dos Deputados, do Marco Legal da Primeira Infância, que gerou o Programa Criança Feliz, e a nova legislação de combate ao uso de drogas.
Desejo sucesso ao Onyx, e sucesso ao Ministério da Cidadania.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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