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Startups

Jovens criam novos negócios sem esperar por Carteira de Trabalho assinada

Com o desenvolvimento dos negócios, a aprendizagem tecnológica não foi deixada na universidade, ao contrário, foi intensificada no mercado

Públicado em 

19 jan 2020 às 04:00

Colunista

Startups estão, na maioria dos casos, ligadas ao desenvolvimento de inovações tecnológicas Crédito: Startup Stock Photos/Pixabay
Rafael Ximenes Miranda e Wallace Millis*
As ideias de startups e inovação estão revolucionando o mundo dos negócios e criando novas relações de trabalho. Em essência, a força da automação e compartilhamento de ativos reconfiguram mercados, destroem velhas estruturas e recriam novas.
Mas isso parece futurismo ou algo fora da realidade do estudante e do empresário local. São novas formas de criar riqueza e desenvolver mercados que ficam distantes do nosso cotidiano.
Até que um dia, em sala de aula, observamos a movimentação de um grupo de alunos prospectando negócios, participando de feiras e diferentes formas de aprendizagem tecnológica. Essa experiência pode nos ajudar a compreender um mundo em transformação.

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Com seu poder criativo, estruturaram um aglomerado de pequenas empresas de bases tecnológicas no entorno do segmento de saúde oftalmológica, que vão do varejo de lentes de contato a negócios de inteligência de dados.
Uma grande empresa de serviços médico-hospitalares acelerou o desenvolvimento e a integração dessas unidades de negócios, incorporando outros projetos empresariais, de e-commerce e marketing digital a inteligência artificial.
Além da velocidade e adaptabilidade, a característica mais marcante dessas unidades de negócios é o foco na geração de valor para o cliente e toda cadeia produtiva, enquanto o empresário tradicional tem seu olhar mais restrito ao fluxo de caixa.

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Com o desenvolvimento dos negócios, a aprendizagem tecnológica não foi deixada na universidade, ao contrário, foi intensificada no mercado. Então, o aglomerado de pequenas empresas tornou-se uma organização de aprendizagem intensiva em conhecimento.
Esses jovens criam novos negócios sem esperar por uma carteira de trabalho assinada. E, por essa via, ensinam aos mais velhos que a construção de reputação é uma questão superior ao resultado financeiro de curto prazo.
Com o propósito de geração de valor definido, o desafio agora é fazer a integração em rede com os laboratórios de Pesquisa & Desenvolvimento das grandes indústrias. Assim, todos ganham: os pequenos, a escala de mercado. E os grandes, a oportunidade de se reinventarem.
*Os autores são, respectivamente, executivo e professor da UVV

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