Espaço e mão de obra são limitadores para desenvolvimento de startups

Victor Farias (ao centro) vê a formação de profissionais como o "calcanhar de Aquiles" do setor Crédito: Divulgação/LiftBank

Nem tudo são flores no campo dos ambientes de inovação. A falta de espaços, e de mão de obra são os principais gargalos enfrentados por quem pretende transformar ideias em projetos que possam ser comercializados.

Para Denis Ferrari, da Azys Inovação, que ajuda os empreendedores a desenvolver suas ideias, a manutenção de mão-de-obra qualificada no Estado é um dos problemas para o desenvolvimento da área. Segundo ele, muitos profissionais deixam o Estado para ir trabalhar em outros centros.

“A gente tem qualidade de vida melhor do que em outros centros, como Rio de Janeiro São Paulo , por exemplo, mas nós ainda perdemos muitos profissionais para esses locais e hoje em dia é muito complicado contratar programadores e desenvolvedores”, avalia.

O empreendedor Victor Farias, criador do LiftBank, uma startup voltada para ajudar outras startups, concorda que esse seja o “calcanhar de Aquiles”.

“O ponto mais crítico é a formação de profissionais. As instituições ainda não estão tão preparadas para formar os profissionais. Muitas vezes temos que formar o profissional dentro da própria companhia”, comenta.

Outros representantes do setor também reclamam de que falta uma organização maior e uma colaboração entre os organismos que compõem o ecossistema. Segundo eles não é incomum diferentes incubadoras, por exemplo, disputarem uma mesma empresa quando o mais indicado seria as duas trabalharem com o mesmo empreendedor, mas em momentos de diferente maturação da empresa.

“Uma das coisas que precisamos é amadurecer a integração desses ecossistemas. Quando fiz meu mestrado, quase não havia essa integração. Já melhorou um pouco, mas é preciso fortalecer ainda mais. Assim teremos uma trajetória de sucesso”, avalia o diretor de Extensão Tecnológica do Ifes , Rodolpho da Cruz Rangel.

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Já o criador da Superticket, startup voltada para a gestão de vendas em eventos, Plínio Escopelle, defende diferentes frentes de atuação para melhorar o setor. “É preciso maior investimento do governo em tecnologia, maior network e sinergia entre startups e projetos locais e maior valorização dos produtos e serviços locais por meio dos contratantes”, avalia.

RELAÇÃO COM O DINHEIRO

Montar uma empresa, trabalhar muito e ganhar rios de dinheiro . Esta “lógica” empresarial está ficando defasada para os novos empreendedores. Além de ser mais colaborativa entre si, a nova geração empresarial busca resolver o problema de uma causa com a qual se identifica, deixando a questão financeira um pouco abaixo.

“Não é que o dinheiro não tenha importância. Tem sim. O empreendedor quer ganhar dinheiro, mas quer ganhar através de uma causa que ele julga importante. É como se o crescimento financeiro fosse a consequência de uma causa maior”, comenta Denis Ferrari, da Azys Inovação, que trabalha diariamente com novas ideias.