Capixaba ganha ajuda do Google para desenvolver plataforma

Sérgio está participando de uma mentoria do Google para o desenvolvimento de startups Crédito: Acervo pessoal Sérgio Estevão

Imagine receber uma mãozinha de uma empresa como o Google para desenvolver uma startup. Nada mal, não é?! É essa ajuda que o capixaba Sérgio Estevão, fundador da Feedback Hunter vai receber.

Ele foi selecionado entre mais de 300 empresas para participar do programa Startup Zone, desenvolvida pela gigante da tecnologia . Ele foi o único representante do Espírito Santo a ser selecionado.

“Essa é a segunda turma da Startup Zone. O programa vai capacitar e dar mentorias para empresas que estão na fase inicial. Eles promovem a ideia e a colocam no radar de aceleradoras e de investidores”, comenta Sérgio, que tem 27 anos.

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A mentoria começou em outubro e vai até meados de dezembro. “A escolha representa muito para nós. É a validação do nosso produto e mais visibilidade para o mercado. Sem falar que é uma oportunidade que nos coloca no radar das aceleradoras e investidores de todo o mundo. Ter o carimbo do Google em nosso negócio é uma abertura de mercado em potencial”, acrescentou.

A empresa desenvolvida por Sérgio coleta avaliações de consumidores - principalmente do mercado gastronômico - e repassa as informações para que os proprietários possam avaliar as críticas que recebem e melhorar o serviço.

“Nós instalamos um tótem no restaurante, avaliamos o atendimento, qualidade dos produtos, relação custo/benefício e repassamos os dados de volta para o restaurante. Em contrapartida, quem faz a avaliação ganha crédito na plataforma para usar em outros bares e restaurantes”, explicou.

Em cinco ano, Sérgio espera que a Feedback Hunter seja a maior plataforma de pesquisas de satisfação de todo o mundo. “Não só satisfação de produtos, mas também de serviços”, destaca orgulhoso.

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