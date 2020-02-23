Não se deve dar ao ataque na Leitão da Silva a importância que ele não tem

Criminosos armados provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Mais um dia rotineiro se passa em Vitória quando a morte de um rapaz desencadeia uma série de atentados na Avenida Leitão da Silva, que se repetem em outros pontos não muito distantes. O pânico toma conta de muitos, pessoas se trancam em casa, escolas e outros estabelecimentos são fechados, mesmo não estando próximos. Muitas cenas chamativas. Contudo, ao final do dia, o saldo, friamente, não é tão relevante: tudo aquilo provocou muito medo e indignação, mas os danos concretos não foram proporcionalmente tão graves.

O objetivo de tais ações não era nenhum proveito prático para o seus autores, não havia modo de ganhar dinheiro daquela maneira. Só queriam apavorar as pessoas e jogá-las contra as autoridades, fazer com que a população exigisse medidas imediatas e enérgicas. Se entrarmos nessa, estaremos fazendo o jogo dos criminosos.

Vários sites oferecem cópias do “Manual do Guerrilheiro Urbano”, de Carlos Marighella, aparentemente escrito em 1969. Lá, o leitor aprenderá que devem ser adotadas estratégias de guerrilha, cujo objetivo não é uma vitória direta, mas “desgastar, desmoralizar e distrair as forças inimigas” (leia-se, no nosso caso, a polícia e demais autoridades públicas).

Utilizam-se “grupos de fogo” para atirar e fugir rapidamente, falsas denúncias de bomba e outros atos de terrorismo e guerra psicológica. A estratégia de Marighella era vencer pelo cansaço e, ao mesmo tempo, distrair os governantes enquanto se tentava organizar uma guerrilha rural. Não venceu e foi abatido naquele mesmo ano.

A criminalidade não quer que forças policiais atuem com foco: nos delitos mais graves e nos infratores mais audaciosos e cruéis. Claro que, se possível, devem ser identificados e punidos os envolvidos nesse episódio recente de desordem urbana, mas isso não pode se tornar uma prioridade, como tende a acontecer se a opinião pública cobrar exageradamente uma resposta pontual, em vez de um trabalho mais sistemático, menos espetacular, é verdade, porém mais efetivo.