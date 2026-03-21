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Reforma Casa Brasil: como contratar empréstimo pelo celular para fazer obra

Vinculado ao Minha Casa, Minha Vida, o Reforma Casa Brasil já soma mais de 44 mil contratos assinados e possibilita contratar crédito para melhorias habitacionais de forma digital

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:56

Por meio do site da Caixa, os interessados podem verificar se são elegíveis ao programa Reforma Casa Brasil Crédito: Shutterstock

Para quem está pensando em construir ou reformar, desde o final de 2025, as famílias brasileiras com renda mensal de até R$ 9,6 mil podem acessar crédito para reformar ou melhorar suas moradias por meio do programa Reforma Casa Brasil, iniciativa vinculada ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

A linha de financiamento permite custear desde pequenos reparos até melhorias estruturais nas residências e, segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 44 mil contratos já foram assinados no país desde o lançamento da iniciativa, que tem como objetivo ampliar as condições de moradia e garantir mais segurança e conforto para famílias que precisam fazer ajustes em suas casas.

Por meio do site da Caixa, os interessados podem verificar se são elegíveis ao programa, simular as condições de financiamento e serem direcionados para contratação nos canais disponíveis, de acordo com o perfil. Para esta última etapa, é necessário que a pessoa tenha uma conta corrente ou poupança na Caixa.

Atualmente, o programa atende duas faixas de renda: a Faixa Reforma 1 contempla famílias com renda mensal de até R$ 3,2 mil. Já a Faixa Reforma 2 é voltada para quem recebe de R$ 3.200,01 a R$ 9,6 mil.

Além disso, os recursos podem ser utilizados para diferentes tipos de melhorias na residência. Entre as intervenções previstas estão a troca de telhados danificados, reparos em pisos, adequação das instalações elétricas e hidráulicas, obras de acessibilidade e até ampliações ou adaptações na casa.

O financiamento também pode ser usado para a compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra, elaboração de projetos e contratação de orientação técnica.

Contratação pode ser feita pelo celular

E uma das principais características do programa é a possibilidade de contratação digital. O processo começa pelo site da Caixa, onde a pessoa interessada pode verificar se atende aos critérios do programa e simular as condições de financiamento.

A etapa seguinte pode ser realizada por meio dos aplicativos Caixa ou Caixa Tem. Quando apenas uma pessoa da família utiliza sua renda para o financiamento e já possui conta no banco, todo o processo pode ser concluído digitalmente, sem necessidade de comparecer a uma agência. Basta acessar o aplicativo, o mesmo que o cliente usa para acessar sua conta corrente ou poupança.

Nos casos em que o financiamento considera a renda de duas ou mais pessoas da família, a contratação precisa ser finalizada presencialmente em uma agência da Caixa.

Liberação do dinheiro ocorre em duas etapas

Vale destacar que a liberação dos recursos ocorre em duas fases. A maior parte do valor, equivalente a 90% do financiamento, é liberada após a assinatura do contrato e a validação das informações apresentadas. Os 10% restantes são liberados depois que o beneficiário envia, pelo aplicativo, fotos comprovando a conclusão da reforma realizada no imóvel.

Nas contratações feitas digitalmente, o primeiro repasse pode ocorrer em até dois dias úteis após a assinatura eletrônica do contrato.

Inclusive, as jornadas digital e presencial têm pequenas diferenças nessas etapas. No envio das fotos do local que será reformado, o procedimento varia da seguinte forma: na jornada presencial, o cliente tem até dois dias corridos após a assinatura do contrato na agência para enviar as imagens do local onde será realizada a reforma pelo aplicativo Caixa ou Caixa Tem. Já na jornada digital, as fotos do imóvel são enviadas em uma etapa anterior à assinatura do contrato.

Para completar, a liberação da primeira parte dos recursos, equivalente a 90% do valor financiado, também segue regras diferentes. Na contratação presencial, o dinheiro é liberado em até dois dias úteis após a validação das fotos enviadas pelo cliente, etapa que ocorre depois da assinatura do contrato na agência. Já na jornada digital, a primeira parcela é liberada em até dois dias úteis após a assinatura eletrônica do contrato realizada pelo aplicativo Caixa ou Caixa Tem.

Linha de crédito também existe para renda maior

Além do Reforma Casa Brasil, a Caixa também oferece uma linha de crédito específica para reformas destinada a famílias com renda acima de R$ 9,6 mil. Nesse caso, a contratação é feita diretamente em uma agência do banco ou por meio de correspondentes Caixa Aqui. Outras informações estão disponíveis no site do Reforma Casa Brasil com Garantia de Imóvel.

Mais informações sobre as regras do programa e as etapas para contratação podem ser consultadas no site oficial da Caixa Econômica Federal.

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