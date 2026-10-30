80% dos imóveis vistoriados têm dano que exige reparo, aponta estudo; entenda quem deve pagar na hora de devolver as chaves

A Lei do Inquilinato determina que o inquilino devolva o imóvel nas condições em que o recebeu, com exceção das deteriorações decorrentes do uso normal. Já o proprietário deve entregar o imóvel em condições de uso e responder por defeitos anteriores à locação.





Na prática, a resposta depende, principalmente, da origem do problema e das condições em que o imóvel foi recebido. A publicitária Rosane Cruz, por exemplo, conta que enfrentou conflitos com a imobiliária tanto na manutenção quanto na devolução de um apartamento alugado.





“Já passei por uma situação em que aluguei o imóvel sem os armários da cozinha na parede, pois houve algum problema com o antigo proprietário. Quando fui devolver o imóvel, exigiram que eu colocasse os armários, sendo que aluguei o apartamento sem eles”, relata.





Durante a locação, Rosane também sofreu um acidente. “A cuba da pia do banheiro caiu enquanto eu estava lavando o banheiro. Eu me acidentei, precisei ir à UPA e levei pontos. Quando informei a imobiliária, o responsável tentou me culpar, foi grosso comigo e ainda levou uma semana para resolver o problema”, conta.





Ela afirma que não conhecia exatamente seus direitos e deveres e que, muitas vezes, deixou de contestar situações por não saber se eram mesmo de sua responsabilidade.





Para a advogada e especialista em relações locatícias Raquel Queiroz, o princípio que orienta a análise é o nexo de causalidade: é preciso olhar a origem do dano antes de definir quem arca com o conserto. Um vazamento em um cano, por exemplo, é, em regra, responsabilidade do proprietário, mas passa a ser do inquilino se ele perfurou a tubulação. Se o piso trinca porque o morador deixou cair um objeto pesado, o conserto pode ser dele, mas se a rachadura vem de instalação inadequada, é do proprietário.





Isso não significa que todo dano anterior à locação precise ser consertado pelo proprietário. “Um imóvel usado, que não é novo, não precisa estar 100% livre de problemas”, afirma Raquel.





Segundo ela, o mínimo que o locador deve garantir é o que permite usar o imóvel com dignidade e segurança: portas e janelas que fecham sem emperrar, canos funcionando, ausência de trincas e infiltrações e instalações elétricas e hidráulicas em funcionamento. O dano anterior de que a lei trata, diz, “é aquele que compromete a utilização do imóvel”. Os demais precisam estar descritos na vistoria inicial para que o inquilino não responda por eles na saída.





O mofo segue a mesma lógica. Quando o problema está ligado à falta de ventilação e o imóvel tem janela ou exaustor, a responsabilidade pode recair sobre o morador. Se a umidade vem de infiltração ou de defeito do imóvel, a situação é diferente. Segundo a Flash Vistoria, uma pista ajuda a separar os casos: mofo que volta mesmo com o cômodo ventilado indica infiltração.





Existem ainda itens de manutenção do dia a dia, normalmente atribuídos ao inquilino, como a troca da resistência do chuveiro, do reparo da válvula da descarga e da carrapeta da torneira.





“O inquilino não pode receber o imóvel funcionando e devolvê-lo sem funcionar”, resume a especialista.