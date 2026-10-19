Vai alugar seu imóvel por temporada? Veja o que conferir antes e depois de cada hóspede

Em imóveis administrados profissionalmente, sistemas de acesso eletrônico têm sido cada vez mais utilizados. Segundo Charles Bitencourt, vice-presidente de Imobiliárias da Associação das empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), há locais em que o hóspede recebe um código de acesso com período determinado de duração.





Por isso, o funcionamento da fechadura precisa ser conferido antes da chegada. Também é importante que o visitante receba instruções claras sobre como entrar e sair do imóvel.





A atenção vale também para portões, cadeados e demais mecanismos de acesso. Uma dificuldade que parece pequena para quem conhece a casa pode se transformar em um problema para quem chega pela primeira vez.





Outro cuidado é verificar o imóvel entre uma hospedagem e outra. De acordo com Bitencourt, a vistoria ajuda a identificar danos e problemas que podem ter ocorrido durante a estadia.





Entre os itens que merecem atenção estão equipamentos eletrônicos, objetos frágeis e outros bens que podem apresentar problemas com o uso.





Quando uma avaria é identificada, o registro do dano permite que a situação seja encaminhada à imobiliária ou ao responsável pela administração do imóvel e, quando for o caso, sejam tomadas providências para reparação.