Vai comprar um carro elétrico? Saiba o que o seu condomínio precisa ter para instalar o carregador

O engenheiro eletricista Augusto Tedesco, que atua com projetos relacionados a sistemas de recarga de veículos elétricos, explica que a estrutura do prédio precisa ser analisada antes da instalação. Segundo o profissional, a avaliação deve considerar a curva de carga da edificação e verificar se a rede existente suporta a nova demanda. O estudo também pode apontar a necessidade de adequações em transformadores, fiação, quadros elétricos ou no padrão de entrada de energia.