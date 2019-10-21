Troca

Permuta pode ser vantajosa na venda de imóvel mais caro

Aceitar unidade mais barata como parte do pagamento pode agilizar negócio

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 14:17 - Atualizado há 6 anos

Troca por imóvel de menor valor é alternativa na hora da venda Crédito: Freepik

Na hora de vender um imóvel, nem sempre o processo é tão rápido quanto se deseja, ainda mais em momentos de oferta maior que a procura. Uma alternativa nesses casos, segundo especialistas, é aceitar um imóvel de menor valor como parte do pagamento. Mas será que vale a pena?

Ao colocar uma unidade de médio a alto padrão à venda, é comum receber propostas com a seguinte pergunta: “Aceita meu imóvel como parte do pagamento?”.

Para Augusto César Andreão, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), a proposta pode ser vantajosa, desde que sejam observados alguns aspectos para avaliar se a unidade oferecida tem alta ou baixa liquidez. Isso envolve quesitos, como localização, tipologia (área e quantidade de quartos), estado de conservação, tempo de uso e preço.

“Uma transação imobiliária que envolve a troca, em que parte do valor é representada por outro imóvel, vale a pena, porque aumenta as possibilidades de negócio. É algo usual no mercado”, orienta Andreão.

No entanto, antes de fechar negócio, é preciso avaliar se o imóvel irá atendê-lo, se pretende vender ou ficar com ele, se o bairro interessa, se a localização é boa e qual a velocidade de vendas na região.

“Vemos casos de clientes que tiveram dificuldade na venda de algum imóvel e tentam colocar em um negócio maior. Mas se ele já teve essa dificuldade, é sinal de que alguma dessas premissas não foi atendida”, alerta o especialista. Por isso, é tão importante fazer análises.

Up grade

Nesse caso, quem está vendendo a unidade precisa analisar se o valor que irá receber em dinheiro atende às necessidades. Ele destaca que esse tipo de negociação também é muito utilizado quando o comprador quer dar um upgrade no imóvel e negocia diretamente com a construtora.

“Acaba sendo positivo para as duas partes, pois viabiliza o negócio. Em alguns casos, a construtora permite, por exemplo, que o comprador continue morando no imóvel atual até o novo ficar pronto”, diz.

Cuidado

O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-ES), Aristóteles Passos Costa Neto, também observa que, normalmente, quem está vendendo uma unidade mais cara precisa do dinheiro ou deseja se mudar para um imóvel menor, para se capitalizar.

“Por isso, é muito importante ter certeza de que está recebendo um imóvel com liquidez, se o local é fácil de vender depois, para lá não frente não acabar com um bem encalhado”, afirma.

