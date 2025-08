Parece madeira

Piso laminado, vinílico ou adesivo: saiba as diferenças e qual escolher para sua casa

Veja o que profissionais que trabalham com design e decoração dizem sobre a utilização de cada um dos pisos e quais são apropriados para cada tipo de situação

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 08:30 - Atualizado em 3 horas

A instalação de pisos laminados e vinílicos requer a presença de um profissional habilitado Crédito: Shutterstock

Escolher o piso de casa é uma tarefa que envolve diversos fatores, como o orçamento disponível, a funcionalidade de cada ambiente e até a estética. Uma das opções mais conhecidas e utilizadas pelos brasileiros é o piso cerâmico, que possui um bom custo-benefício, além de ser versátil e fácil de limpar. >

No entanto, algumas opções podem ser confundidas por terem a aparência similar. É o caso dos pisos laminado, vinílico e adesivo autocolante. Este último se distancia mais dos outros dois, mas ainda pode gerar dúvidas. Por isso, conversamos com a conselheira do CAU/ES e arquiteta Taís Feu para entender as principais diferenças entre esses tipos de piso e qual a melhor opção para cada ambiente. >

Piso laminado - o mais parecido com a madeira

O piso laminado possui uma instalação mais fácil e prática, por ser um material de clique Crédito: Durafloor/Reprodução

Segundo a arquiteta, o laminado é o que mais se parece com a madeira e dá ao ambiente um toque mais natural, por conta do material. >

“Ele é um composto de madeira feito com painéis de alta densidade, como se fosse um composto de madeiras aglomeradas e oferece uma uma aparência e uma resistência de firmeza. Além disso, é mais clássico e também traz aquela ideia da madeira mais natural”, afirma.>

>

Essa opção é recomendada para áreas secas, como quartos e escritórios, e não funciona em cozinhas e lavabos. Isso porque o laminado não é resistente à umidade e pode inchar em locais que costumam receber água. Vale ressaltar que esse tipo de piso também produz um ruído considerável, o som de “toc toc” ao andar pelo ambiente, além de exigir um cuidado maior por ser mais sensível ao tempo.>

No entanto, o laminado possui uma instalação mais fácil e prática, por ser um material de clique. Assim, não é necessário nivelar o piso existente, já que uma manta é colocada por baixo do piso. O material costuma ser mais barato e a instalação também.>

Sobre a limpeza, o recomendado é utilizar vassoura de pelo ou aspirador de pó e, ao passar pano, deixá-lo quase seco, sem muita umidade. >

Vantagens>

Mais parecido com a madeira

Bom custo-benefício

Instalação prática >

Desvantagens>

Não pode molhar

Desconforto sonoro

Exige mais cuidados >

Piso vinílico - mais confortável e resistente

O vinílico é mais silencioso e resistente e possui um material emborrachado, que deixa o piso mais confortável Crédito: Durafloor/Divulgação

O vinílico é feito de PVC e, por isso, é bem mais leve e silencioso, além de trazer um conforto térmico e acústico considerável para o ambiente. Ele também é ideal para uma casa com crianças ou pets.>

“A opção do vinílico é ideal para uma rotina com crianças e pets porque ele é mais resistente à umidade, então determinadas situações que a gente não controla muito não se tornam um problema. Além disso, é uma opção mais prática, então para uma família com uma rotina mais corrida, por exemplo, é o ideal”, destaca Taís Feu.>

Diferentemente do laminado, o vinílico pode ser utilizado na cozinha e em lavabos por ser mais resistente, inclusive à umidade. Porém, a instalação não é tão simples quanto o laminado. Primeiramente, é necessário nivelar o piso existente com uma massa niveladora e só depois que secar ocorre a instalação.>

A limpeza também deve ser feita com vassoura de pelo ou aspirador de pó, mas permite um pano um pouco mais úmido. >

Vantagens>

Mais resistente

Silencioso

Pode ser usado em cozinhas e lavabos >

Desvantagens>

Mais caro

Instalação mais difícil

Não tem a sensação da madeira >

Adesivos autocolantes - para pisos, não

O adesivo autocolante é muito fino e danifica com facilidade, além de marcar o piso que está embaixo Crédito: BMSHOPS/Divulgação

É fácil achar em diversos sites na internet adesivos que podem ser instalados sem mão de obra especializada e por um preço menor que as outras opções citadas acima. No entanto, Taís Feu não recomenda esta opção. >

“Esse é um tipo de instalação que a gente da área de arquitetura de interiores não indica muito, porque ele não tem muitas garantias. Não existe ali uma base de cola ou de clique. No caso do laminado, por exemplo, ainda que ele seja de clique e mais prático, existe uma cola, uma instrução e uma especificação técnica de instalação. Já o adesivo autocolante é igual adesivo de caderno. Se a gente pega ali o adesivo e cola, ele vai rasurando com tempo, tirando o acabamento e ficando mais fosco. Não tem essa resistência que esses outros materiais possuem”, pontua.>

Além da falta de resistência, esse material, por ser bem mais fino que os outros, normalmente fica com a marca do piso que está embaixo, o que não é agradável visualmente. Por isso, o adesivo autocolante é recomendado para paredes ou móveis, mas não para o chão.>

Vantagens>

Fácil de instalar

Mais barato

Não precisa de mão de obra especializada >

Desvantagens>

Mais fino, pode ficar com marcas do piso

Baixa resistência

Pode descolar ou desbotar >

