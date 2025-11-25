Imóveis A Gazeta - Decoração

Papel de parede: 5 modelos para transformar os ambientes

Estampas, texturas e cores podem ajudar a valorizar a estética dos espaços

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:44

O papel de parede ajuda a renovar os ambientes Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

O papel de parede se consolidou como um aliado versátil para renovar os espaços sem a necessidade de obras. Com infinitas opções de cores, estampas e texturas, ele possibilita criar atmosferas únicas, equilibrando o estilo e a personalidade dos moradores.

Há décadas, a arquiteta Cristiane Schiavoni explora o potencial dos papéis de parede em seus projetos de interiores. Para ela, o recurso vai muito além da estética. “É uma ferramenta poderosa para vestir as paredes com estilo, valorizar o estilo da decoração , trazer toques de cor, estampas e, claro, surpreender ou favorecer ainda mais a busca por bem-estar”, explica.

Os papéis de parede surgiram na China, há mais de dois mil anos, quando artesãos começaram a aplicar folhas de arroz pintadas nas paredes. Com o passar dos séculos, a técnica se espalhou pela Europa, ganhando versões luxuosas e elaboradas, especialmente na França e na Inglaterra, durante os séculos XVII e XVIII. Hoje, a evolução tecnológica permite uma variedade infinita de estilos e acabamentos, que unem praticidade, durabilidade e design.

Especificação e instalação

Na hora da especificação, a indicação do papel de parede varia de acordo com o ambiente em que será colocado. Em resumo, os vinílicos são eleitos para revestir paredes de ambientes em que a facilidade de manutenção se faz necessária.

Embora o papel de parede fabricado com Non Woven se revela como a solução para lugares caracterizados pela umidade, como banheiros , a arquiteta Cristiane Schiavoni lembra que as colas disponíveis no Brasil ainda não correspondem às especificidades que um banheiro, em que há umidade, requer. Por isso, não recomenda o uso do papel em ambientes assim. “Em um banheiro social, que atende mais a função de um lavabo, o papel de parede pode se adequar perfeitamente”, complementa a especialista.

Modelos de papel de parede

Abaixo, confira ideias em que a arquiteta Cristiane Schiavoni aplicou o papel de parede de forma criativa!

1. Aposta nas listras

As listras influenciam a percepção de proporção dos ambientes Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

As listras são uma escolha clássica que nunca perde força na decoração. Além de imprimirem movimento e dinamismo às paredes, elas têm o poder de influenciar a percepção de proporção dos ambientes — quando aplicadas na vertical, ajudam a alongar o pé-direito; na horizontal, ampliam a sensação de largura.

“Gosto de trabalhar com contrastes sutis, como preto, branco e cinza, mas também explorar composições mais ousadas, como preto, branco e verde. As listras possibilitam brincar com as cores sem perder a harmonia do espaço”, comenta a arquiteta. O resultado é um efeito visual que valoriza o ambiente e reforça sua identidade estética.

2. Estética floral é sempre elegante

As flores e folhagens criam uma atmosfera leve e convidativa Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

A estética floral é uma das formas mais delicadas e acolhedoras de trazer a natureza para dentro de casa. Os papéis de parede com estampas de flores e folhagens ajudam a criar uma atmosfera leve e convidativa, que se adapta tanto a espaços sociais quanto a áreas íntimas. “O floral tem o poder de transformar o clima de um espaço. Ele pode ser romântico, moderno ou exuberante, dependendo das cores e da escala do desenho”, afirma Cristiane Schiavoni.

3. Paisagens e natureza em evidência

As paisagens dão textura e movimento à decoração Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

Agregar novas vistas para dentro de casa é uma forma de transformar completamente a percepção de um ambiente. Cenas naturais, horizontes e panoramas urbanos inserem profundidade, textura e movimento, criando uma sensação de amplitude e respiro.

Quando aplicadas às paredes, as paisagens se tornam protagonistas, acrescentando uma dimensão visual que transporta o olhar para outros lugares. A arquiteta Cristiane Schiavoni explica que a escolha do cenário deve conversar com os demais elementos da decoração.

4. Animal print: escolha atemporal

O impacto visual pode ser o ponto de partida para um ambiente sofisticado. O papel de parede de onça, da grife Dolce & Gabbana, traz essa proposta com personalidade, combinando luxo e ousadia na medida certa. Sua padronagem marcante transforma o lavabo em um espaço que surpreende, especialmente quando harmonizado com marcenaria e iluminação estratégicas. “Queríamos algo elegante, mas que também tivesse presença e emoção. O animal print traduz bem essa ideia”, comenta Cristiane Schiavoni.

5. Acabamento com visual de tijolos

O papel de parede com aparência de tijolos dá um toque acolhedor e rústico ao ambiente Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

A aparência de tijolos aparentes ajuda a valorizar as sensações de acolhimento e autenticidade, além de trazer um pouco da atmosfera industrial ou rústica. Esse visual, que antes dependia de grandes reformas, pode hoje ser facilmente alcançado com papéis de parede que reproduzem a textura e a cor dos materiais naturais com fidelidade impressionante. “O papel de parede com efeito de tijolinho adiciona charme e naturalidade, criando uma atmosfera quente e descontraída sem quebra-quebra”, explica a arquiteta.

Dicas para a instalação e manutenção do papel de parede

A escolha e a aplicação corretas do papel de parede garantem não só um acabamento impecável, mas também maior durabilidade. Para acertar na instalação e na manutenção, a arquiteta Cristiane Schiavoni sugere seguir algumas etapas essenciais:

Preparação da superfície: limpe bem as paredes, removendo tinta solta, mofo ou gordura. Aplique massa corrida, lixe e finalize com uma demão de tinta à base d’água ou de solvente, garantindo uma base lisa e uniforme;

Uso da cola correta: use cola à base de água específica para papel de parede. A aplicação deve ser feita de forma uniforme com rolo de lã, cobrindo toda a área de contato;

Planejamento do layout: meça e marque as alturas e larguras das faixas com o auxílio de um nível antes de cortar. Calcule também o rapport, que é a perda de papel necessária para o encaixe perfeito dos desenhos;

Limpeza e manutenção: faça a limpeza com pano macio ou esponja levemente úmida e detergente neutro. Enxágue e seque em seguida para evitar acúmulo de umidade. Evite solventes, alvejantes e produtos alcalinos, que podem danificar a superfície.

Por Henrique Araújo

