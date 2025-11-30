É Natal!

Borboletas em LED e ursos: as tendências de decoração para o Natal 2025

Unindo tradição e criatividade, lojas contam o que está bombando para as festividades deste ano; veja o que está em alta

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07:40

Enfeites de borboletas em LED que se movem tem encantado clientes Crédito: Yasmin Spiegel

Com a chegada de dezembro, cresce a vontade de enfeitar a casa e renovar a decoração para já entrar no espírito natalino. Seja seguindo tradições familiares, seja apostando nas tendências que dominam as lojas capixabas em 2025, montar a ornamentação pode ser algo simples, criativo e acessível.

Para quem já está nos preparativos da decoração, especialistas do setor contam o que está em alta e dão dicas para quem quer começar a organizar a casa sem erros.

Tendências chegam às lojas capixabas

Borboletas de LED estão fazendo sucesso neste Natal Crédito: Yasmin Spiegel

Na Mister Paper, localizada na Praia do Canto, em Vitória, a proprietária Fátima Simões confirma que o Natal 2025 já chega iluminado. “As borboletas e estrelas em LED são o grande destaque deste ano. Elas aparecem em árvores, guirlandas e centros de mesa, e oferecem brilho e movimento", afirma.

Para quem busca decorar sem gastar muito, Fátima lembra que as soluções mais tradicionais continuam eficientes: fitas e flores são coringas, rendem bastante e mudam qualquer ambiente com pouco investimento.

E na hora de compor estilos diferentes, a proprietária recomenda apostar nos cristais, anjos e árvores de LED, que conversam entre si e trazem leveza. “Os cristais e as luzes são um clássico e deixam qualquer decoração mais bonita”, reforça.

Ursinhos trazem charme

Ursinhos decorativos trazem aconchego para o lar Crédito: Yasmin Spiegel

Na Natal Nobre, quem acompanha o movimento nas lojas é a proprietária Cristiane Farias, que destaca a permanência das cores clássicas. “Este ano prevalece muito o vermelho, o verde e o dourado”, conta.

Mas o que realmente conquistou o público foi o personagem do ano: o urso de pelúcia. A estética acolhedora, que remete ao abraço e ao lúdico, aparece em árvores temáticas, pelúcias e ornamentos. “Até os shoppings trouxeram essa decoração. Está muito forte”, acrescenta.

Inclusive, Cristiane também observa um comportamento que se repete a cada temporada: os clientes têm adiantado as compras, preparando-se cada vez mais cedo para celebrar o Natal. “Eles sabem que o mais bonito sai antes e por isso já vão correndo para as nossas lojas”. Por conta disso, a proprietária ainda afirma que a expectativa da Natal Nobre é de crescer 20% nas vendas em relação ao ano passado.

Por onde começar a decorar a casa

Quem está montando a primeira decoração ou se sente perdido diante das possibilidades, pode ficar tranquilo. Neste caso, Cristiane recomenda um caminho simples: começar pela iluminação. “Uma casa bem iluminada, uma árvore bem iluminada, já diz que chegou o Natal”, afirma, destacando também que as varandas têm sido o ponto preferido dos clientes, pois sinalizam o clima festivo para quem passa pela rua.

Outras sugestões práticas são:

1 Arranjos acessíveis Um vaso ou aramado com fita e bola já transforma o ambiente. Quer uma dica? Para montar um arranjo natalino simples e bonito, escolha como base uma bandeja ou cesta, forre com um tecido e disponha primeiro o elemento central, como uma vela ou peça decorativa. Distribua ramos verdes ao redor, acrescente bolas, pinhas e pequenos toques dourados ou vermelhos para preencher os espaços e criar harmonia. Se quiser, inclua luzes de LED escondendo o fio entre os ramos. No final, você pode borrifar um aroma suave de pinho ou canela para reforçar o clima natalino.



2 Árvores menores Para casas compactas, modelos de 90 cm resolvem e ainda fazem bonito, trazendo um charme ao lar.



3 Guirlanda na porta O item, além de tradicional, é um aviso simpático de que a temporada começou. Além disso, pode ser feito em casa com itens como papelão, tecido, fio de arame, festão e laços.



E se existe um item que promete virar febre em 2025, Cristiane não hesita em falar que são as borboletas decorativas. Ano passado, a loja trouxe os itens apenas no branco quente; agora, elas chegam também em vermelho e azul. Na entrada da loja, uma árvore com seis borboletas tem encantado clientes. “É o nosso maior sucesso este ano”, afirma.

E entre tendências luminosas, personagens fofinhos e itens simbólicos, a decoração de Natal deste ano confirma algo que vai além das cores e dos materiais: a vontade de criar ambientes que acolhem. Independentemente das escolhas estéticas, o Natal segue reunindo tradição, afeto e criatividade, como nas casas onde cada detalhe carrega uma história.

