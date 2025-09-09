Home
5 dicas para planejar a bancada de refeições da sua casa

Veja aspectos importantes para considerar antes de incluir esse item no projeto de arquitetura

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:33

A bancada é um elemento versátil e funcional no ambiente Crédito: Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Rafael Renzo

Elemento versátil e cheio de possibilidades, a bancada vem conquistando espaço nos projetos de arquitetura por reunir funcionalidade e estética em um único ponto do ambiente. Mais do que complementar o design da cozinha, ela redefine o uso do espaço e se adapta a diferentes estilos de vida, tornando-se peça-chave na integração entre pessoas e ambientes, seja no café da manhã antes de sair de casa ou no jantar em família.

Veja aspectos importantes para considerar antes de incluir esse item no projeto de arquitetura

De acordo com o arquiteto Raphael Wittmann, à frente da Rawi Arquitetura + Design, a bancada pode transformar a maneira de utilizar os ambientes, uma vez que aproxima as pessoas mesmo em uma vida bastante funcional . “Gosto da sua adaptabilidade às situações do dia a dia”, comenta.

Abaixo, confira como inserir a bancada de refeições no projeto de arquitetura!

1. Apoio funcional ou centro do projeto

Uma das principais decisões no momento de planejar uma bancada para refeições é definir seu papel no espaço . Será somente um apoio funcional ou compartilhará espaço com a pia e o cooktop ? Essas atribuições dependem diretamente da área disponível e das prioridades listadas pelos moradores.

2. Ergonomia: medidas que fazem a diferença

Para um ambiente confortável, a ergonomia é determinante, e o arquiteto ressalta que as medidas devem respeitar o corpo humano e a forma como os usuários interagem. Bancadas de uso diário, por exemplo, podem variar entre 90 e 110 cm de altura, de acordo com o tipo de assento escolhido, e considerar uma referência de 25 a 30 cm de altura entre a bancada e a banqueta. “Assim, a postura fica adequada e a refeição mais confortável”, orienta Raphael Wittmann.

É importante definir o tamanho da bancada conforme a área de circulação na cozinha Crédito: Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Alexandre Disaro

3. Espaço por pessoa e áreas de circulação

Também é fundamental pensar na área individual, de forma a garantir a circulação livre atrás das cadeiras ou banquetas, especialmente em cozinhas integradas ou apartamentos menores. Por isso, é necessário prever cerca de 60 cm de largura por pessoa. “Os erros mais comuns são o de planejar bancadas muito estreitas ou não respeitar a circulação. O resultado se traduz em desconforto e dificuldade de usar”, alerta o profissional.

O material da bancada deve combinar com a decoração do ambiente Crédito: Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Rafael Renzo

4. Bons materiais

O material deve dialogar com o restante do projeto, mas, em geral, as bancadas são feitas de pedras naturais, como granito e mármore, quartzo, porcelanato, madeira ou lâminas ultracompactas, entre outras opções bastante utilizadas. “O fundamental é assegurar equilíbrio com a estética, resistência e boa manutenção”, enfatiza Raphael Wittmann.

5. Iluminação para valorizar o espaço

Por ser um ponto de destaque dentro da casa, a bancada merece um projeto luminotécnico adequado. A iluminação pendente é uma das escolhas mais comuns, pois, além de funcional, propicia uma atmosfera aconchegante.

Spots embutidos ou fitas de LED podem complementar a cena, destacando a área e reforçando a integração entre os ambientes. “Uma bancada sem a iluminação certa perde muito da sua função e estética “ , avalia o arquiteto.

Por Emilie Guimarães

