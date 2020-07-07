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Talk Imóveis

De ilha a metrópole: saiba as vantagens de morar em Vitória

Esse é o tema do Talk Imóveis desta quinta (09), que vai ao ar às 16 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:11

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:11

A mediação do Talk Imóveis fica por conta da editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan
A mediação do Talk Imóveis fica por conta da editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan Crédito: Camila Uliana
As vantagens de morar em Vitória é o assunto da terceira live do projeto Talk Imóveis, nesta quinta-feira (09), a partir das 16 horas. O encontro terá a presença da especialista Anna Cláudia Dias Peyneau, gerente de Gestão Urbana de Vitória, do diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende Oliveira, e do vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Aristóteles Passos Costa Neto. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan.
Uma das cinco cidades brasileiras com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a capital capixaba adquiriu categoria de metrópole pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta novidade foi revelada no último dia 25 de junho pela pesquisa "Regiões de Influência das Cidades (Regic) de 2018". O município insular vem crescendo e se destacando em diferentes aspectos de qualidade de vida no cenário nacional, o que faz dele um atrativo como destino imobiliário.
Atinge o nível de metrópole as cidades que conseguiram elevar o número de empresas e instituições públicas, atraindo contingentes populacionais muito significativos de outras cidades para acessarem seus bens e serviços. Os arranjos populacionais são classificados em cinco níveis: metrópoles, capitais regionais, centros sub-regionais, centros de zona e centros locais.

Talk Imóveis

No total, o Talk Imóveis terá cinco encontros online. O objetivo é sempre falar sobre os assuntos mais relevantes atualmente no mercado imobiliário. Clique aqui para conferir o evento da semana passada que destacou as dicas de como comprar o primeiro imóvel.

LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

Vitória é promovida a metrópole em classificação do IBGE

Talk Imóveis: reveja live com dicas de como comprar o primeiro imóvel

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