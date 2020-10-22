A liberdade por inteiro

Brasileiros votaram conscientes de que o país que possui uma carga tributária de 35,1% do PIB Crédito: Pixabay

O debate público brasileiro tem trazido cada vez mais para o centro da discussão a capacidade dos ideais da liberdade de orientarem as decisões econômicas do país. A candidatura e eleição do atual Presidente, cuja plataforma econômica foi declaradamente liberal, contribuíram fortemente para isso.

Muitos brasileiros votaram conscientes de que o país que possui uma carga tributária de 35,1% do PIB – a segunda maior da América Latina, perdendo apenas para Cuba – e é um dos mais difíceis para se empreender (109º) no ranking doing business, precisa entregar mais para a população e consumir menos da riqueza dos indivíduos e empresas. No entanto, outras mazelas de um país que carece de liberalismo nos afligem, somos 105ª país no ranking de liberdade de imprensa e o 123º em segurança em avaliação realizada pelo Fórum Econômico Mundial, apenas para citar algumas.

A esperança dos brasileiros com um novo direcionamento na agenda econômica em uma guinada em direção a uma economia de mercado foi temporariamente suspensa pela pandemia global. Além disso, infelizmente o governo parece não estar disposto a renunciar a uma relação conflituosa com a imprensa a um discurso oposto a liberdades individuais em relação à chamada “agenda de costumes”. O otimismo em meio a esse “conflito de identidade” que ocorre no âmago do governo vem da reação de uma parte da população que não parece satisfeita com “meia liberdade” e quer ver o Brasil liderado por um projeto integralmente liberal.

Ludwig von Mises, economista e sociólogo expoente da chamada “escola austríaca”, em seu livro “As Seis Lições”, deixa claro que um erro comum sobre o liberalismo é supor que a liberdade econômica possa ser apartada das demais liberdades. Seja na esperança de se construir um Estado interventor na economia e liberal nos costumes, seja com uma visão inversa. A impressão que temos é que mais e mais brasileiros acordam para essa realidade.

Ligando as lições de Mises à perspectiva objetivista de Ayn Rand temos que a autonomia do indivíduo é uma derivação da sua capacidade de perseguir a felicidade por meio de sua razão, determinação e autointeresse. A prosperidade é, então, a consequência prática dessa autonomia aplicada em um sistema de trocas voluntárias no qual todos podem se desenvolver da maneira que entenderem mais vantajoso para si.

O crescente anseio dos brasileiros por conhecer mais do ideário liberal foi aguçado pelas propostas do liberalismo no espectro econômico, mas o desejo por liberdade tem apenas aumentado na medida em que aprendemos enquanto nação o quanto ela pode nos oferecer se comparado à perspectiva do paternalismo estatal que estamos acostumados. Liberdade econômica não pode ser conciliada com cerceamento de direitos dos indivíduos.

É de Ayn Rand a célebre frase: “Não existem contradições. Sempre que você achar que está diante de uma, verifique suas premissas. Você vai descobrir que uma delas está errada”.