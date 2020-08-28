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Jovem Advocacia

Desafios e mudanças na profissão dos advogados é tema de live em A Gazeta

O encontro virtual contou com a mediação da jornalista da TV Gazeta Gabriela Ribeti

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:02
As mudanças na profissão e as formas de inserção no mercado de trabalho para os advogados recém-formados foram discutidas na live "Os desafios da Jovem Advocacia", realizada no site A Gazeta. O encontro virtual, que pode ser assistido no vídeo acima, contou com a mediação da jornalista da TV Gazeta Gabriela Ribeti.
Ao todo, três membros da Comissão da Jovem Advocacia da OAB-ES participaram do debate. São eles: a vice-presidente, Ariany Carvalho; o secretário-geral, Diego Cavalcante; e o presidente, Baltazar Bittencourt. Entre os assuntos discutidos, os advogados abordaram sobre o piso salarial, a luta para melhorar a remuneração em início de carreira e os projetos para incentivar a contratação de jovens advogados. Confira!

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