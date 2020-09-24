AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Parceria

Advogados têm benefícios exclusivos em mais de 300 parceiros do Clube A Gazeta

Parceria inédita entre A Gazeta e a OAB-ES dá gratuidade em assinatura, por 6 meses, para associados desfrutarem de vantagens em restaurantes, cafeterias e lojas. Saiba como acessar seu benefício

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 10:36
Clube de vinhos on line
Clube de vinhos on line Crédito: Divulgação
Para lutar por Justiça em nome dos capixabas, conhecer as leis e os ordenamentos é fundamental. Mas o que faz um bom advogado não é apenas isso; é ter rede de relacionamentos, conhecimento aprofundado e saber onde ir e o que aproveitar de bom em cada canto do Espírito Santo.
Essa é uma das premissas que guiam o Clube A Gazeta, que acaba de fechar uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES) para oferecer, aos mais de 25 mil operadores do Direito no Estado, experiências exclusivas em mais de 300 estabelecimentos.
Hamburger do parceiro Comarella
Hamburger do parceiro Comarella Crédito: Divulgação/Comarella
É oportunidade de sobra para cuidar-se bem, vestir-se da melhor forma, investir em qualidade de vida e, se for o caso, ainda poder impressionar um cliente ou um colega fazendo uma reunião num restaurante ou cafeteria com tratamento diferenciado.
"Tivemos o cuidado de pensar uma parceria que oferecesse aos advogados uma gama de serviços importantes para o dia a dia deles, com vantagens que podem ir desde um almoço especial no restaurante Bacalhauzinho ou no Coco Bambu, a um café na Caffetown ou na Padaria Monza. E, fora do expediente, o nosso cliente também tem condições especiais com parceiros super conceituados, como a Libanesa Homem ou o Budha Spa Vitória, pois além de pensarmos no trabalho, temos que dar atenção especial ao nosso bem-estar e à autoestima."
Rafael Silveira - Gerente de Assinaturas
Para se tornar sócio do Clube A Gazeta, clique aqui. Durante 6 meses o seu plano sairá totalmente de graça e, a partir do sétimo mês, sua assinatura custará apenas R$ 9,90 por um ano, dando direito, ainda, a todo o conteúdo de A Gazeta.
Culina?ria mexicana do restaurabte Los Chicos
Culina?ria mexicana do restaurabte Los Chicos Crédito: Divulgação/Los Chicos

Quer informação? Em A Gazeta tem

A parceria com a OAB-ES também dá acesso gratuito, por 6 meses, a todos os conteúdos exclusivos disponíveis no site A Gazeta. Só para se ter uma ideia, somente a produção local de Política e de Economia, áreas de amplo interesse em escritórios e empresas, gira em torno de 1,2 mil matérias por mês.
Camara?o jangadeiro do restaurante Coco Bambu
Camara?o jangadeiro do restaurante Coco Bambu Crédito: Divulgação/Coco Bambu
Além de reportagens especiais e assuntos exclusivos apurados por A Gazeta, os advogados têm acesso, dentro desse pacote, às análises diárias dos colunistas Vitor Vogas (Política), Beatriz Seixas (Economia) e Leonel Ximenes (Cotidiano), que são exclusivos para assinantes.
A Gazeta também está preparando uma área de conteúdo específica para a advocacia, para facilitar o acesso a matérias de interesse da categoria. 
"Essa parceria com a OAB reforça o papel democrático das duas instituições. O jornalismo profissional é uma importante ferramenta para propagar a verdade e ampliar o debate."
Marcello Moraes - Diretor de Negócios da Rede Gazeta

Confira alguns benefícios que só o sócio do Clube A Gazeta tem:

Libanesa Homem
Especialista em roupas e estilo masculino
15% de desconto
Tigela de ac?ai? com frutas do parceiro Vila do Ac?ai?
Tigela de ac?ai? com frutas do parceiro Vila do Ac?ai? Crédito: Divulgação/Vila do Ac?ai?
VinhoCom
Loja virtual com seleção de vinhos
Até 30% de desconto
Bolinho de bacalhau do restaurante Bacalhauzinho
Bolinho de bacalhau do restaurante Bacalhauzinho Crédito: Divulgação/Bacalhauzinho
Bacalhauzinho
Restaurante especializado em culinária portuguesa
Até 20% de desconto
Sec?a?o de pa?es da Padaria Monza
Sec?a?o de pa?es da Padaria Monza Crédito: Divulgação/Padaria Monza
Shopping Praia da Costa
Estacionamento gratuito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória
Tarifas de água e esgoto terão reajuste de 6,99% a partir de setembro no ES
Viaturas da Polícia Civil, PC
Idoso de 79 anos é preso por manter a esposa em cárcere privado no ES
Evair de Melo entre Erick Musso e Pazolini
Evair de Melo muito mais perto de disputar o Senado... Saiba por quê

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados