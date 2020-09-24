Advogados têm benefícios exclusivos em mais de 300 parceiros do Clube A Gazeta

Clube de vinhos on line Crédito: Divulgação

Para lutar por Justiça em nome dos capixabas, conhecer as leis e os ordenamentos é fundamental. Mas o que faz um bom advogado não é apenas isso; é ter rede de relacionamentos, conhecimento aprofundado e saber onde ir e o que aproveitar de bom em cada canto do Espírito Santo.

Essa é uma das premissas que guiam o Clube A Gazeta, que acaba de fechar uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES) para oferecer, aos mais de 25 mil operadores do Direito no Estado, experiências exclusivas em mais de 300 estabelecimentos.

Hamburger do parceiro Comarella Crédito: Divulgação/Comarella

É oportunidade de sobra para cuidar-se bem, vestir-se da melhor forma, investir em qualidade de vida e, se for o caso, ainda poder impressionar um cliente ou um colega fazendo uma reunião num restaurante ou cafeteria com tratamento diferenciado.

"Tivemos o cuidado de pensar uma parceria que oferecesse aos advogados uma gama de serviços importantes para o dia a dia deles, com vantagens que podem ir desde um almoço especial no restaurante Bacalhauzinho ou no Coco Bambu, a um café na Caffetown ou na Padaria Monza. E, fora do expediente, o nosso cliente também tem condições especiais com parceiros super conceituados, como a Libanesa Homem ou o Budha Spa Vitória, pois além de pensarmos no trabalho, temos que dar atenção especial ao nosso bem-estar e à autoestima." Rafael Silveira - Gerente de Assinaturas

Para se tornar sócio do Clube A Gazeta, clique aqui. Durante 6 meses o seu plano sairá totalmente de graça e, a partir do sétimo mês, sua assinatura custará apenas R$ 9,90 por um ano, dando direito, ainda, a todo o conteúdo de A Gazeta.

Culina?ria mexicana do restaurabte Los Chicos Crédito: Divulgação/Los Chicos

Quer informação? Em A Gazeta tem

A parceria com a OAB-ES também dá acesso gratuito, por 6 meses, a todos os conteúdos exclusivos disponíveis no site A Gazeta. Só para se ter uma ideia, somente a produção local de Política e de Economia, áreas de amplo interesse em escritórios e empresas, gira em torno de 1,2 mil matérias por mês.

Camara?o jangadeiro do restaurante Coco Bambu Crédito: Divulgação/Coco Bambu

Além de reportagens especiais e assuntos exclusivos apurados por A Gazeta, os advogados têm acesso, dentro desse pacote, às análises diárias dos colunistas Vitor Vogas (Política), Beatriz Seixas (Economia) e Leonel Ximenes (Cotidiano), que são exclusivos para assinantes.

A Gazeta também está preparando uma área de conteúdo específica para a advocacia, para facilitar o acesso a matérias de interesse da categoria.

"Essa parceria com a OAB reforça o papel democrático das duas instituições. O jornalismo profissional é uma importante ferramenta para propagar a verdade e ampliar o debate." Marcello Moraes - Diretor de Negócios da Rede Gazeta

Confira alguns benefícios que só o sócio do Clube A Gazeta tem:

Libanesa Homem

Especialista em roupas e estilo masculino

15% de desconto

Tigela de ac?ai? com frutas do parceiro Vila do Ac?ai? Crédito: Divulgação/Vila do Ac?ai?

VinhoCom

Loja virtual com seleção de vinhos

Até 30% de desconto

Bolinho de bacalhau do restaurante Bacalhauzinho Crédito: Divulgação/Bacalhauzinho

Bacalhauzinho

Restaurante especializado em culinária portuguesa

Até 20% de desconto

Sec?a?o de pa?es da Padaria Monza Crédito: Divulgação/Padaria Monza

Shopping Praia da Costa