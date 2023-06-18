Veja 10 alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta

01

Embutidos

Salsichas, linguiças, bacon e outros alimentos processados desse tipo costumam ser ricos em sódio e aditivos químicos que podem elevar a pressão arterial.

02

Salgadinhos

Batatas fritas, salgadinhos de pacote e outros petiscos industrializados são geralmente ricos em sódio, gorduras saturadas e aditivos que devem ser evitados por quem tem pressão alta.

03

Alimentos enlatados

Alimentos enlatados, como sopas prontas, feijão enlatado e vegetais em conserva, costumam conter altos níveis de sódio para conservação, o que pode elevar a pressão arterial. Elaine Pavosqui, nutricionista especialista em Nutrição Clínica e Metabolismo, explica que a substituição correta para uma boa alimentação é evitar esses itens. “Introduzir alimentos mais naturais, sempre evitando exageros. Consuma quantidades recomendadas pelos nutricionistas”, sugere a profissional.

04

Sal de cozinha

Adicionar sal de cozinha em excesso nas refeições pode aumentar a ingestão de sódio e contribuir para o aumento da pressão arterial. Por isso, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é ingerir até 5g por dia. Além disso, também não é recomendado retirá-lo totalmente da dieta. “O excesso de sal é prejudicial, porém, temos que lembrar que o nosso organismo necessita de uma quantidade mínima de sal na dieta”, afirma o cardiologista Dr. Francisco Maia.

05

Molhos prontos

Molhos industrializados, como molho de soja, molho inglês e molhos para salada, costumam ser ricos em sódio e outros aditivos prejudiciais para quem tem pressão alta. Também são frequentemente usados como acompanhamento para comidas que já possuem o teor de sal elevado, o que dobra o efeito negativo do uso.

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Temperos industrializados

Caldos concentrados e condimentos industrializados também podem ser fontes ocultas de sódio, devendo ser evitados ou consumidos com moderação.

07

Alimentos congelados prontos para consumo

Refeições congeladas industrializadas, como lasanhas, pizzas e hambúrgueres, geralmente contêm altas quantidades de sódio e gorduras saturadas, prejudiciais para quem tem pressão alta.

08

Queijos salgados e gordurosos

Queijos processados e salgados, como queijo parmesão e queijos curados, podem conter altos teores de sódio, o que pode elevar a pressão arterial.

09

Bebidas adoçadas

Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas açucaradas podem contribuir para o ganho de peso e pressão arterial elevada, portanto, é aconselhável limitar seu consumo.

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Doces industrializados