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Veja 10 alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta

É fundamental estar ciente dos alimentos que devem ser evitados, pois podem contribuir para o aumento da pressão arterial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 07:00

A pressão alta, também conhecida como hipertensão, é uma condição de saúde séria que afeta diversas pessoas em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, ela é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Além disso, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal
Uma das principais estratégias para controlar e gerenciar a hipertensão é adotar uma alimentação saudável e equilibrada. Nesse contexto, é fundamental estar ciente dos alimentos que devem ser evitados, pois podem contribuir para o aumento da pressão arterial.
“Vários estudos já comprovam a influência de uma boa alimentação para o tratamento da hipertensão. Tanto para o tratamento quanto para a prevenção da doença, o paciente deve evitar alimentos gordurosos, excesso de carboidratos com alto índice glicêmico, alimentos industrializados que contêm alto teor de sódio e o próprio sal de cozinha”, alerta a nutricionista Reila Satel, pós-graduada em Nutrição Clínica.

VEJA 10 ALIMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS POR QUEM TEM PRESSÃO ALTA

Imagem Edicase Brasil
Os molhos devem ser evitados para o cuidado com a hipertensão Crédito: Rimma Bondarenko | ShutterStock

01

Embutidos

Salsichas, linguiças, bacon e outros alimentos processados desse tipo costumam ser ricos em sódio e aditivos químicos que podem elevar a pressão arterial.

02

Salgadinhos

Batatas fritas, salgadinhos de pacote e outros petiscos industrializados são geralmente ricos em sódio, gorduras saturadas e aditivos que devem ser evitados por quem tem pressão alta.

03

Alimentos enlatados

Alimentos enlatados, como sopas prontas, feijão enlatado e vegetais em conserva, costumam conter altos níveis de sódio para conservação, o que pode elevar a pressão arterial. Elaine Pavosqui, nutricionista especialista em Nutrição Clínica e Metabolismo, explica que a substituição correta para uma boa alimentação é evitar esses itens. “Introduzir alimentos mais naturais, sempre evitando exageros. Consuma quantidades recomendadas pelos nutricionistas”, sugere a profissional.

04

Sal de cozinha

Adicionar sal de cozinha em excesso nas refeições pode aumentar a ingestão de sódio e contribuir para o aumento da pressão arterial. Por isso, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é ingerir até 5g por dia. Além disso, também não é recomendado retirá-lo totalmente da dieta. “O excesso de sal é prejudicial, porém, temos que lembrar que o nosso organismo necessita de uma quantidade mínima de sal na dieta”, afirma o cardiologista Dr. Francisco Maia.

05

Molhos prontos

Molhos industrializados, como molho de soja, molho inglês e molhos para salada, costumam ser ricos em sódio e outros aditivos prejudiciais para quem tem pressão alta. Também são frequentemente usados como acompanhamento para comidas que já possuem o teor de sal elevado, o que dobra o efeito negativo do uso.

06

Temperos industrializados

Caldos concentrados e condimentos industrializados também podem ser fontes ocultas de sódio, devendo ser evitados ou consumidos com moderação.

07

Alimentos congelados prontos para consumo

Refeições congeladas industrializadas, como lasanhas, pizzas e hambúrgueres, geralmente contêm altas quantidades de sódio e gorduras saturadas, prejudiciais para quem tem pressão alta.

08

Queijos salgados e gordurosos

Queijos processados e salgados, como queijo parmesão e queijos curados, podem conter altos teores de sódio, o que pode elevar a pressão arterial.

09

Bebidas adoçadas

Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas açucaradas podem contribuir para o ganho de peso e pressão arterial elevada, portanto, é aconselhável limitar seu consumo.

10

Doces industrializados

Bolos, biscoitos, chocolates e outros doces industrializados costumam conter altos teores de açúcar e gorduras saturadas, podendo ter impacto negativo na saúde cardiovascular, incluindo a pressão arterial.

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