Dieta da hipertrofia: veja 8 alimentos que ajudam a aumentar a massa muscular

Quando se trata de aumentar a massa muscular, além de um treinamento adequado, a alimentação possui um papel fundamental. “Para garantir um bom desempenho antes da atividade física, a refeição deve conter nutrientes que garantam o fornecimento adequado de energia, para aumentar a força e a resistência muscular, evitando o catabolismo proteico, saciando a fome e prevenindo a hipoglicemia durante o treino”, explica a nutricionista Emanuelle Esteves.
Consumir os alimentos certos é essencial para fornecer ao corpo os nutrientes necessários para a construção e recuperação muscular. “É importante consumir alimentos ricos em proteína de alto valor biológico 30 minutos após o exercício físico, pois ajuda a evitar lesões musculares, sendo essencial para a recuperação do músculo”, recomenda a profissional.
8 ALIMENTOS QUE AJUDAM A AUMENTAR A MASSA MUSCULAR
01
Amêndoas
São uma ótima opção de lanche saudável para ajudar no ganho de massa muscular. Elas são ricas em proteínas, fibras, gorduras saudáveis e vitamina E, um antioxidante que pode ajudar na recuperação muscular. Também fornecem energia duradoura e são uma boa fonte de magnésio, um mineral essencial para a função muscular adequada.
02
Iogurte grego
Contém cerca de duas vezes mais proteínas do que o iogurte comum. A proteína do iogurte grego ajuda na síntese muscular e na recuperação pós-exercício, e deve ser consumido, preferencialmente, na opção sem adição de açúcar. É rico em cálcio, importante para a saúde óssea e muscular.
03
Feijões e leguminosas
Feijões, lentilhas, grão-de-bico e outras leguminosas são excelentes fontes de proteínas vegetais, além de serem ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco. Eles também têm baixo teor de gordura e são opções saudáveis de carboidratos , fornecendo energia para o treino.
04
Peixes
São excelentes fontes de proteína magra e ômega 3. A proteína ajuda na síntese muscular, enquanto o ômega 3 possui propriedades anti-inflamatórias e melhora a sensibilidade à insulina, auxiliando no crescimento muscular.
05
Ovos
Conhecidos por serem uma fonte de proteína completa, o que significa que contêm todos os aminoácidos essenciais necessários para a construção muscular. São uma boa fonte de vitaminas B, que estão envolvidas no metabolismo de energia, essencial para a construção e reparação muscular.
06
Frango
Possui aminoácidos essenciais, fundamentais para a construção muscular. O frango também contém nutrientes como vitamina B6, importante para o metabolismo, e selênio, um antioxidante que pode ajudar a reduzir a inflamação pós-exercício.
07
Queijo cottage
É rico em caseína, proteína de fácil digestibilidade e importante para a manutenção da massa muscular. O queijo cottage é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Além disso, ele é relativamente baixo em gordura e carboidratos, o que o torna uma opção interessante para quem busca controlar a ingestão calórica e obter sabor, enquanto constrói massa muscular.
08
Aveia
É um grão integral rico em carboidratos complexos de baixo índice glicêmico. Por isso, consumir aveia antes do treino pode fornecer a energia necessária para um desempenho ideal. Além disso, ela é rica em fibras solúveis, o que ajuda a promover a saciedade e controlar os níveis de açúcar no sangue.