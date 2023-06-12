Dieta da hipertrofia: veja 8 alimentos que ajudam a aumentar a massa muscular

01

Amêndoas

São uma ótima opção de lanche saudável para ajudar no ganho de massa muscular. Elas são ricas em proteínas, fibras, gorduras saudáveis e vitamina E, um antioxidante que pode ajudar na recuperação muscular. Também fornecem energia duradoura e são uma boa fonte de magnésio, um mineral essencial para a função muscular adequada.

02

Iogurte grego

Contém cerca de duas vezes mais proteínas do que o iogurte comum. A proteína do iogurte grego ajuda na síntese muscular e na recuperação pós-exercício, e deve ser consumido, preferencialmente, na opção sem adição de açúcar. É rico em cálcio, importante para a saúde óssea e muscular.

03

Feijões e leguminosas

Feijões, lentilhas, grão-de-bico e outras leguminosas são excelentes fontes de proteínas vegetais, além de serem ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco. Eles também têm baixo teor de gordura e são opções saudáveis de carboidratos , fornecendo energia para o treino.

04

Peixes

São excelentes fontes de proteína magra e ômega 3. A proteína ajuda na síntese muscular, enquanto o ômega 3 possui propriedades anti-inflamatórias e melhora a sensibilidade à insulina, auxiliando no crescimento muscular.

05

Ovos

Conhecidos por serem uma fonte de proteína completa, o que significa que contêm todos os aminoácidos essenciais necessários para a construção muscular. São uma boa fonte de vitaminas B, que estão envolvidas no metabolismo de energia, essencial para a construção e reparação muscular.

06

Frango

Possui aminoácidos essenciais, fundamentais para a construção muscular. O frango também contém nutrientes como vitamina B6, importante para o metabolismo, e selênio, um antioxidante que pode ajudar a reduzir a inflamação pós-exercício.

07

Queijo cottage

É rico em caseína, proteína de fácil digestibilidade e importante para a manutenção da massa muscular. O queijo cottage é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Além disso, ele é relativamente baixo em gordura e carboidratos, o que o torna uma opção interessante para quem busca controlar a ingestão calórica e obter sabor, enquanto constrói massa muscular.

08

Aveia