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Prevenção

Vacina contra a gripe: médica explica os mitos e verdades sobre o imunizante

A gripe é uma doença infectocontagiosa que pode afetar as vias respiratórias e levar a complicações sérias, especialmente em grupos mais vulneráveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 08:00

vacina contra a gripe
A vacinação é um método de prevenção amplamente reconhecido para diversas doenças, incluindo a gripe Crédito: Shutterstock
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, promovida pelo Ministério da Saúde, tem como meta imunizar pelo menos 90% do público prioritário até o dia 31 de maio. São cerca de 81,8 milhões de pessoas, incluindo idosos, crianças, profissionais de saúde, professores, gestantes e pessoas com comorbidades.
A gripe é uma doença infectocontagiosa que pode afetar as vias respiratórias e levar a complicações sérias, especialmente em grupos mais vulneráveis. Como se sabe, a vacinação é um método de prevenção amplamente reconhecido para diversas doenças, incluindo a gripe.
A infectologista Rebecca Saad, do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM), destaca a importância da imunização como medida de proteção individual e coletiva. “A vacina é segura e protege não apenas quem a recebe, mas também a comunidade como um todo, pois reduz a circulação do vírus", ressalta.
Com o intuito de esclarecer alguns mitos e verdades frequentemente relacionados à vacinação, a especialista compartilhou informações relevantes sobre o assunto.

A vacina contra a gripe apresenta riscos à saúde?

Mito. A vacina contra a gripe passa por rigorosos testes antes de ser aprovada para uso, garantindo sua qualidade e eficácia. É importante lembrar que a vacinação não só protege a si mesmo, mas também ajuda a proteger todos ao seu redor, reduzindo a disseminação do vírus. É válido ressaltar que os efeitos colaterais da vacina são geralmente leves e temporários, sendo extremamente raros os casos de eventos adversos mais graves.

Pessoas saudáveis precisam se vacinar?

Verdade. A vacinação é uma medida preventiva importante para evitar a propagação da doença e diminuir a chance de complicações graves, como pneumonia e hospitalização. Além disso, ao se vacinar, as pessoas saudáveis também contribuem para a proteção de grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

É seguro para mulheres grávidas receberem a vacina?

Verdade. A vacinação contra a gripe durante a gravidez e a amamentação é uma opção segura para as mulheres, além de ser benéfica para a saúde da mãe e do bebê, reduzindo o risco de complicações associadas à doença.

A vacina da gripe pode me deixar gripado?

Mito. A vacina contra a gripe é feita com fragmentos do vírus (antígenos), que não são capazes de causar a doença. No entanto, é possível que algumas pessoas sintam reações leves após a vacinação, que desaparecem em um ou dois dias.

Fui vacinado no ano passado, então não é necessário receber a vacina novamente este ano?

Mito. A vacinação anual contra a gripe é recomendada porque a composição da vacina é atualizada anualmente para se adaptar aos novos tipos de vírus da gripe. A imunidade fornecida pela vacina pode diminuir com o tempo e, portanto, é fundamental se vacinar todos os anos.

A vacina contra a gripe pode beneficiar pessoas com doenças crônicas e cardiovasculares?

Verdade. Isso ocorre porque a gripe pode ser um fator de agravamento de doenças crônicas e eventos cardiovasculares. Sendo assim, a vacinação beneficia esses grupos de forma indireta.

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